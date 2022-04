Kinderen bepalen grotendeels de autokeuze thuis

Kinderen zijn hinderen, zeggen ze weleens. Zeker als zij zich ook nog eens gaan bemoeien met jouw autokeuze…

Er is voor de autoliefhebber weinig leukers dan een nieuwe auto uitzoeken. Als eerste de voorpret, dan eens kijken wat er allemaal in je budget valt. Daarna uitvinden wat de beste rij-eigenschappen heeft, welke auto een fatsoenlijke motor heeft, waar je een beetje mee voor de dag kunt komen bij je vrienden en dan tenslotte…. oh ja… de mening van de kinderen.

Zo schijnt het tegenwoordig in veel huishoudens te gaan. Het AD heeft namelijk uitgezocht dat in veel gevallen kinderen grotendeels de autokeuze van hun ouders bepalen. Ben je lekker mee dan. Dan wordt het voor je dochter vast een roze Barbie-auto en voor je zoon een brandweerwagen…

Kinderen belangrijk in de autokeuze

Uit een onderzoek onder 500 kinderen tussen de 8 en 12 jaar blijkt dat 82% van hen auto’s heel leuk vindt en er ook geregeld over praat. In 34% van de gevallen, heeft het kind zelfs inspraak op de auto die door papa en mama moet worden aangeschaft. Maar wat willen die kinderen dan voor auto?

Nou, het populairst is de sportwagen, of de coupé. 22% van de kinderen vindt dat de leukste auto. Daarna komt de SUV, de cabrio, de stationcar en de ‘gewone’ auto. Daarmee zal dan wel een ouderwetse hatchback of sedan worden bedoeld.

Het minst populair zijn de pick-up en het busje. Terwijl je in beide vormen het makkelijkst heel veel kinderen kwijt kan. Met hiervoor een duidelijke voorkeur voor de pick-up, aldus de gewenst kinderloze ondergetekende.

Wat vinden kinderen nog meer ‘cool’?

Nu we weten welke carrosserievorm het zwaarst telt in de autokeuze van de kinderen, is het ook wel handig om te weten waar hun perfecte auto nog meer aan moet voldoen. Als eerste ruimte, dat vinden ze heel belangrijk. Wat dan weer niet te rijmen valt met de voorkeur voor de sportwagen, maar soit. Kinderen zijn gewoon vaak nog een beetje dom, blijkt wel weer.

Verder moet de auto Spotify kunnen afspelen, zijn schermpjes onmisbaar, is een kek kleurtje ook niet geheel onbelangrijk en tenslotte moeten er puike velgen onder de auto zitten. En dat laatste snappen de kinderen dan wel weer goed.

Kortom, als jij de bezitter bent van 1 of meerdere kinderen, dan is dat jammer voor je. Je kunt wel een Ferrari 812 wíllen, maar als er geen ruimte voor 5 stuks nageslacht inzit, geen schermpjes, internet en draadloze laadmogelijkheden voor hun smartphones, heb je dus dikke vette pech.

Tja. Het is je eigen schuld, zal ik maar zeggen. Had je maar geen kinderen moeten nemen,