Dit is alweer de 20.000ste Lamborghini Huracán

Nee, we bedoelen niet de 20.000ste variant van de Huracán, maar het 20.000ste exemplaar.

Het einde van de verbrandingsmotor lijkt in zicht te zijn, maar intussen worden er nog volop auto’s met dikke motoren gebouwd. Sterker nog: supercars met dikke acht-, tien- en twaalfcilinders verkopen beter dan ooit.

Lamborghini doet ook goede zaken. Uiteraard met de Urus, maar ook de Huracán is nog altijd in trek. Dat terwijl dit model alweer acht jaar meedraait. Het begon in 2014 allemaal met de LP610, met 610 pk en vierwielaandrijving. De meest recente toevoeging is de Tecnica, die vorige week werd onthuld.

De leveringen van de Tecnica moeten nog beginnen, maar Lamborghini heeft alvast een mijlpaal bereikt. De 20.000ste Lamborghini Huracán is namelijk van de band gerold. Deze mijlpaal is vier jaar nadat het 10.000ste exemplaar geproduceerd werd bereikt. De verkopen van de Huracán zijn dus aardig constant. Over de eerste 10.000 deed Lamborghini namelijk ook vier jaar.

Bij deze mijlpalen is het altijd weer opvallend dat het toevallig net een bijzonder exemplaar is. De 20.000ste Huracán is geen normale Huracán EVO, maar een Huracán STO. Dit is de meest extreme versie van de Huracán en dat zal waarschijnlijk zo blijven ook.

Met 640 pk is de Huracán STO niet krachtiger dan een Huracán EVO, maar de STO is wel een stuk wilder. Alle pk’s gaan namelijk richting de achterwielen. Ook is de STO 43 kg lichter en je hebt meer dan dubbel zoveel downforce.

De 20.000ste Lamborghini Huracán is voor een klant uit Monaco. Waar STO’s vaak opvallende kleurcombinaties hebben heeft deze eigenaar het simpel gehouden. De auto is uitgevoerd in Grigio Acheso Matt, vrij vertaald matvuilniszakkengrijs.

De 30.000 gaat Lamborghini waarschijnlijk niet meer halen, maar de Huracán mag nog niet met pensioen. De productie van de Tecnica moet nog op gang komen. En Lamborghini heeft ook nog de Huracán Sterrato in de pijplijn zitten. Dit wordt een off-road supercar.