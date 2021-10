Elektrische Renault 4 is een rijdende broeikas

Ter ere van het jubileum van de Renault 4 presenteren de Fransen een nieuwe versie: de SUITE N°4. Daarin kan de temperatuur waarschijnlijk hoog oplopen.

Citroën had de Lelijke Eend, Renault had de R4. Beide auto’s waren briljant door hun eenvoud. Een concept dat we vandaag de dag nauwelijks meer tegenkomen in de autowereld. Citroën lijkt ook niet meer zo druk te zijn met hun verleden. Bij Renault daarentegen is er een hernieuwde belangstelling voor het verleden.

Dit resulteerde eerder al in de Alpine A110 en de Renault 5 Concept, die ook in productie gaat. Renault is de R4 echter ook niet vergeten. Dit model viert dit jaar zijn 60-jarig jubileum en dat laten de Fransen niet ongemerkt voorbijgaan.

Daar schreven we in februari al over en Renault zei toen een aantal verrassingen in petto te hebben. Een van deze verrassingen stelt Renault nu aan ons voor: de ‘SUITE N°4’.

Dit is een gemoderniseerde R4, die nu – hoe kan het ook anders – volledig elektrisch is. Dat is echter niet de meest opmerkelijke aanpassing. Dat is de achterkant die nu grotendeels uit glas bestaat. Het geheel ziet er daardoor uit als een rijdende broeikas. Er is overigens geen echt glas gebruikt, maar plexiglas. Het is op de foto’s niet te zien, maar het dak bestaat uit transparante zonnepanelen.

De SUITE N°4 is ontworpen door Mathieu Lehanneur, die inspiratie zocht in architectuur. Waarschijnlijk heeft hij zich vooral laten inspireren door Westlandse architectuur. Lehanneur heeft in ieder geval iets unieks neergezet. Dit is namelijk een EV, die dus niet bijdraag aan het broeikaseffect, maar tegelijkertijd creëert deze auto zijn eigen broeikaseffect. Heel interessant.

De Renault SUITE N°4 is een concept car – mocht dat nog niet duidelijk zijn – dus het blijft bij één exemplaar. Er is echter goed nieuws voor degenen die een elektrische Renault 4 wel zien zitten: Renault heeft een moderne R4 in de pijplijn zitten. Als personenwagen én als Fourgonette.