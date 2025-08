Klassieke Mercedes-grille keert terug

Na een periode van afwezigheid keert de grote Mercedes-grille terug. Zoals we die kennen uit het verleden.

Het merk heeft daar wel een nieuwe vorm voor gevonden. Robert Lešnik, chef exterieurdesign, vertelt waarom.

Het t-shirt van Lešnik draagt het opschrift ‘icon’, maar als ik het navraag blijkt het niet over hemzelf te gaan. “Dat gaat over de beroemde Mercedes-grille,” zegt hij terwijl hij zich omdraait — en inderdaad, op zijn rug is zo’n grille te zien. Ik had het kunnen raden, want we staan in een ruimte waar een stuk of vijftien van die grilles als schilderijen de muur sieren.

Het woord iconisch wordt te vaak en te veel gebruikt, met name voor allerlei dingen die helemaal niet zo iconisch zijn. Maar vooruit, voor de Mercedesgrille gaat het op. De oudste exemplaren ervan zijn al meer dan honderd jaar oud, de nieuwste grille in deze ruimte is afkomstig van de W126, de S-Klasse van de jaren tachtig. “Bij de oudste versies was het puur functioneel, daar was het een radiatorgrille met kleine, vierkante openingen,” vertelt Lešnik. “Later werd dit hét herkenningspunt van een Mercedes-Benz. Voor de volgende fase van onze Sensual Purity-designtaal hebben we ons hierdoor laten inspireren. De eerste auto waarop je die nieuwe interpretatie ziet, is de nieuwe GLC, die in september zijn debuut maakt op de IAA in München.”

Ouder dan het merk

De chromen grille is al meer dan 100 jaar een centraal kenmerk van bijna iedere Mercedes-Benz en is daarmee ouder dan het merk zelf: Daimler en Benz fuseerden ‘pas’ in 1926 tot Daimler-Benz, waardoor het merk Mercedes-Benz ontstond. Natuurlijk gaat het merk niet zomaar een honderd jaar oude grille op een nieuwe oude plakken. Omdat het 2025 is, moet hier een complete lichtshow aan te pas komen. “Het is een verlicht kunstwerk geworden, dat prestige en status uitstraalt, maar ook ambachtelijkheid,” aldus Lešnik.

“In de basisversie zie je een breed verchroomd frame, een roosterstructuur met een gerookt-glaseffect en geïntegreerde contourverlichting. In de meeste versies is de grille zelf ook verlicht, met in totaal 942 lichtpuntjes die van achteren worden verlicht. Ook de Mercedesster is dan verlicht.”

Andere modellen volgen

In een persbericht zegt Gorden Wagener, de hoogste designbaas van Mercedes-Benz: “Onze nieuwe iconische grille is niet zomaar een nieuw front voor de GLC, het herdefinieert het gezicht van ons merk. Het is de perfecte samensmelting van ons design van toen en nu, geherinterpreteerd voor de toekomst, waardoor onze auto’s onmiddellijk herkenbaar zijn.” Natuurlijk vraag ik Lešnik, de tweede man van Mercedes’ designafdeling, wat dat betekent voor toekomstige modellen.

“De GLC is al jaren ons bestverkochte model, dus daar beginnen we mee. De meeste andere modellen volgen in de komende jaren.” Hij wijst naar twee modellen waarover we nu nog niks mogen zeggen. “In het verleden hebben we nooit één standaardgrille op al onze modellen geplakt, hij was voor ieder model anders. Dat zal ook in de toekomst het geval zijn.”

Ook met ‘standing star’

Ooit had ik zelf een W123 200, een W124 200D en een W201 190E 2.3-16, dus natuurlijk moet ik Lešnik een prangende vraag stellen. Voor een Mercedes-rijder is er nauwelijks een mooier gevoel dan de ster als richtpunt te hebben, zoals dat tegenwoordig bijvoorbeeld ook nog het geval is bij de Mercedes-Maybach SL680. Blijft dat zo? Lešnik: “We brengen in de toekomst ook nog modellen met de standing star. Welke modellen dat zijn, verschilt per markt.

In Europa wil niemand een C-Klasse met een standing star, terwijl dat in China de norm is. Hier prefereren we de sportieve uitstraling van de ster in de grille. Maar één ding weet ik wel zeker, dat is dat een S-Klasse wereldwijd de standing star heeft.”

Als je dringend zit te wachten op informatie over de nieuwe GLC, zul je geduld moeten hebben. De auto is te zien op de IAA in München, die op 9 september begint.