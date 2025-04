Eindelijk: Mercedes maakt de vakantierit leuk voor iedereen!

Iedereen turend naar een scherm, papa of mama lekker rijden in zijn of haar Mercedes.

Hoera! Disney+ komt naar je dashboard. Tenminste, als jij de nieuwste Mercedes hebt natuurlijk. Mercedes-Benz en Disney hebben de handen ineengeslagen om de autoritten leuker te maken. Voor je passagiers dan, jij bent kei druk met sturen.

Mercedes hartje Disney+

Vanaf modeljaar 2024 kun je in de E-Klasse, CLE, GLC en C-Klasse via het MBUX-infotainmentsysteem toegang krijgen tot Disney+. Mits je natuurlijk betaalt. Ten eerste moet je het MBUX Entertainment Package Plus hebben en daarnaast is een abonnement op Disney+ een vereiste. Want Benz gaat dat niet voor je betalen.

Het is steeds gebruikelijker dat streamingdiensten naar auto’s komen. Tesla was er vroeg bij met Netflix in de auto. Inmiddels hebben meerdere autofabrikanten, waaronder BMW en Mercedes, dealtjes lopen met bekende streamingdiensten.

Met Disney+ kun je naast alle Mickey Mouse ellende ook Pixar, Marvel, Star Wars en National Geographic kieken. Als de auto stilstaat is Disney+ te streamen op het centrale scherm in je Mercedes. Tijdens het rijden is het alleen te zien op het optionele passagiersscherm.

Het werkt allemaal net zo briljant als thuis op de tv. Omdat je via je eigen Disney+-profiel streamt gaat de content in de auto verder waar je thuis gebleven af. Ideaal als je koter net die aflevering nog niet afgekeken had en het huis weer op stelten wil zetten.

Naast bovengenoemde modellen krijgt ook de nieuwe generatie CLA later deze zomer toegang tot Disney+ in de auto. Heb je toch weer een excuus op een abonnement te nemen op de streamingdienst.

Voor Mercedes is Disney+ niet de eerste streamingspielerei in de auto. Vorig jaar kondigde het merk al aan samen te gaan werken met RIDEVU, een platform van Sony. De beschikbaarheid kan per land verschillen.

Het is in elk geval een goede zaak dat Mercedes het aanbod langzaam uitbreidt. Ik bedoel, die schermen zitten er toch al.