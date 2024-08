Oei, wat een lelijke Mercedes-Benz

De Chinese autoindustrie is booming, maar voor autonoom rijden wordt er nauw samengewerkt met de Duitsers.

Naast de transitie naar elektrisch rijden worden er ook steeds meer veiligheidssystemen en automatische rijsystemen in auto’s gestopt. Al de lol van autorijden moet er natuurlijk af. Maar de techniek is natuurlijk wel interessant.

Autonoom rijden is de toekomst?

Nieuwe auto’s kunnen steeds meer zelf. We kennen natuurlijk allemaal de Autopilot van Tesla, maar veel auto’s kunnen al heel veel zelf. Al deze huidige systemen op de markt hebben maximaal SAE level 2. Dat wil zeggen dat je als bestuurder nog altijd degene bent die uiteindelijk de auto bestuurt.

Bij SAE level 3 rijdt de auto autonoom, maar kan het zo zijn dat het systeem aangeeft dat je het als bestuurder over moet nemen. Bij SAE level 4 en 5 heb je als bestuurder niets meer te doen.

Met SAE level 3 wordt al volop getest en ook Mercedes-Benz was eind 2023 één van de eerste die in China dit niveau van autonoom rijden mocht uittesten op de openbare weg.

Mercedes test autonoom rijden level 4

Het nieuws is nu dat Mercedes-Benz begint te testen met SAE level 4 autonoom rijden op aangewezen stads- en snelwegen van Beijing. Dat betekent dus hooggeautomatiseerd zelf rijden.

Op dit moment biedt Mercedes-Benz al meer dan veertig rijassistentiesystemen aan in zijn modellen. Velen daarvan zijn dus al SAE level 2 en is de eerste autofabrikant met een level 3 systeem (drive pilot) op de markt laat Markus Schäfer, lid van de raad van bestuur en Chief Technology Officer Ontwikkeling en Inkoop van het merk, weten.

Met de nieuwe goedkeuring voor het testen van Level 4-technologie in en rond Beijing, maakt Mercedes-Benz een enorme sprong voorwaarts in de ontwikkeling. De hieruit opgedane kennis willen we ook gebruiken voor later gebruik in particuliere auto’s over de hele wereld. Opnieuw zullen we maatstaven creëren voor de branche. Aldus de trotse Markus

Mercedes S-Klasse

Twee speciaal uitgeruste Mercedes-Benz S-Klasses zijn voor de tests afgeladen met sensoren en zijn de testauto’s om het level 4 autonome systeem te testen onder verschillende omstandigheden. Zo zijn de auto’s voorzien van LiDAR, radarsensoren en camera’s.

Door deze auto’s rond te laten rijden in en rond de hoofdstad van China kan de R&D afdeling van Mercedes het gedrag van het systeem bestuderen in alledaagse situaties.

Denk aan linksaf slaan met tegenliggers, rijden op rotondes, afslaan en parkeren. De twee S-klasses zijn ook ontworpen om automatisch van rijstrook te wisselen en zelfstandig tolstations te passeren. In extreme situaties voert de testauto een zogeheten minimal risk-manoeuvre uit en zoekt een veilige plek om te stoppen.

Eén na hoogste niveau

SAE Level 4 is hooggeautomatiseerd rijdenop het één na hoogste niveau van automatisering. In gedefinieerde scenario’s en omgevingen kan de auto alles zelf doen zonder dat de bestuurder klaar hoeft te staan ​​om het stuur over te nemen.

Mercedes-Benz en het Chinese bedrijf WeRide hebben gezamenlijk testgoedkeuring ontvangen voor geautomatiseerd rijden volgens SAE-Level 4 van de verantwoordelijke instantie in Beijing (Beijing High-Level Automated Driving Demonstration Zone Office).

Op zich best bijzonder dat Mercedes-Benz deze tests uitvoert in China. Benieuwd of de Amerikaanse markt de techniek dan als Duits of Chinees bestempelt en of de zelfrijdende Mercedessen dan wel of niet naar de USA mogen.

Benieuwd wat jullie er van vinden. Goede zaak dat de auto’s steeds meer zelf gaan doen, of is alle lol van het autorijden er op deze manier wel een beetje af? Laat het ons weten in de comments.