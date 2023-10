Kun je in de toekomst nog wel een Porsche kopen?

Misschien dat je nu al moeite hebt met een Porsche kopen en in de toekomst wordt het volgens het merk niet makkelijker.

Porsche doet het goed. Dat blijkt uit recent gedeelde kwartaalcijfers van het merk. Er wordt meer winst gemaakt dan voorheen, er worden meer auto’s verkocht dan voorheen: allemaal goed nieuws. Voor nu dan. De CFO van Porsche, Lutz Meschke, ziet een grote grijze wolk hangen.

Porsches worden (te) duur

Meschke ziet het gebeuren dat volgens jaar een Porsche erg duur wordt, misschien wel te duur. Niet omdat Porsche dat wil, maar vanwege het geopolitieke klimaat van de wereld momenteel. Hij verwacht dat de rentestijgingen zo killer worden dat men het wel uit hun hoofd houdt om luxe producten te kopen.

China

Er zijn meer zorgen. Zo nam het aantal verkopen van Porsche relatief gezien toe, maar namen de verkopen juist af in China. Die markt is eentje die je bepaald niet links moet laten liggen. Porsche is al bezig met nieuwe marketing in China om het merk te promoten, wordt verteld aan Reuters. Meer zaken gaan niet helemaal perfect voor het merk uit Zuffenhausen, zo kakken de aandeelprijzen in en de gehoopte verkoopmarge van 20 procent wordt nu naar verwachting 19 tot wel 17 procent.

Elon Musk

De zorgen van Meschke sluiten aan bij zorgen van Elon Musk. Die zei eerder al dat hij verwacht dat de autoverkopen in het luxe segment de huidige tijd gaan voelen. Bij een hogere rente kiezen mensen er makkelijker voor om het niet te doen, of kunnen ze het simpelweg niet betalen. Volgens Musk en dus nu ook Meschke van Porsche moeten de rentes omlaag, of auto’s worden pertinent te duur.

Zorgen dus over de betaalbaarheid van auto’s in de hogere segmenten. Zowel Porsche als Tesla zien de bui hangen, maar we verwachten dat elk automerk in de hogere regionen momenteel met de handen in het haar zit.