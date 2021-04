Tesla Model X en Model S laten op zich wachten - Autoblog.nl

De gelifte Tesla Model S en Tesla Model X komen minder snel uit de startblokken dan verwacht.

Als er een ding is waar EV’s goed in zijn, is het wel er als een speer vandoor spurten. Dankzij het instant-koppel van de elektromotor, laat je in een modale Model 3 veruit de meeste benzineverbranders in je elektro-stof bijten achter het stoplicht. Helaas gaat de productie van Tesla’s topmodellen niet zo snel van kiet als Elon Musk gewild had. De Tesla Model S en Tesla Model X laten namelijk op zich wachten.

Toen de vernieuwde dikste units van Tesla in januari werden voorgesteld aan het publiek, beloofde de Muskias dat de eerste exemplaren ‘binnen enkele weken’ geleverd zouden worden. Die weken zijn nu al maanden geworden. De eerste aflevering moet echter nog plaatsvinden. Zes weken geleden riep de grote leider zijn troepen zelfs nog op anderen te motiveren plaats te nemen in de loopgraven:

Model S/X production lines are almost done with the retooling and will be aiming for max production next quarter. There is high demand, so we are soon going to need to go back to two shifts. Please recommend friends for recruiting. Elon Musk, generaal buiten dienst

Klanten die vlak na de aankondiging van de facelift een order hebben geplaatst, hebben inmiddels te horen gekregen dat ze langer moeten wachten op hun nieuwe wagg0l. Het lijkt er dus op dat Tesla tegen wat probleempjes is aangelopen in het productieproces. Kwaliteitspublicatie Electrek speculeert dat het wel eens aan de software kan liggen.

De nieuwe Model S en Model X krijgen immers een scherm dat in ‘Landscape’ modus boven de middenconsole prijkt. Dat is in de Model 3/Y ook zo, maar daarbij zit er niet nog een extra scherm voor de neus van de bestuurder (m/v). Bovendien krijgen de topmodellen nu ook een scherm voor de tweede zitrij, dat er voorheen niet was. Tesla moet hiervoor mogelijk de nulletjes en eentjes nog een beetje aanpassen. Dat kan vervelend zijn, dat kennen we bijvoorbeeld van de Volkswagen ID.3.

Voorlopig zijn de eerste leveringen uitgesteld tot ‘mei/juni’. We houden uiteraard scherp in de gaten of daar nog wat extra Elon-tijd bijkomt…

Dank Flyer Bunch voor de tip!