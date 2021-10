Dikke Hyundai i20 N is een lekker bommetje

Gewoon een keurig aangepakte dikke Hyundai i20 N. Lekker bommetje zo, toch?

Hyundai gaat lekker op het moment. De Ioniq-serie loopt als een malle, de i10 is misschien wel de beste kleine auto van het moment, de crossovers zien er bijzonder gaaf uit en er is een compleet luxemerk op komst voor Europa: Genesis. Oh, en als de toekomst toch waterstof wordt, zijn ze daar óók al op voorbereid met de Nexo.

Maar het leukste voor ons petrolheads zijn natuurlijk die ‘N’-uitvoeringen. Vanuit het niets is Hyundai ineens constructeur van hete hatchbacks. Dit terwijl de meeste concurrenten deze specifieke marktsegmenten links laten liggen.

K Custom

De Hyundai i20 N is het kleine broertje van de i30 N. De i20 N is een rechtstreekse concurrent voor auto’s als de Volkswagen Polo GTI, Ford Focus ST en Mini Cooper S. Dat de i20 N ook perfect als basis kan dienen voor nog wat specialers, bewijst K Custom. Dat is een Duitse tuner die zich voornamelijk richt op relatief eenvoudige doch effectieve modificaties.

In dit geval hebben ze ook niet heel erg veel moeten doen aan deze dikke Hyundai i20 N. Het meest opvallende zijn natuurlijk de wielen. Die komen bij de firma mbDesign vandaan. Dat heeft niets te maken met Mercedes-Benz, overigens. De wielen zijn rondom even groot: 19 inch qua diameter en 8,5 inch qua breedte. Dat is een flink maatje. De banden zijn 215/35 rondom, waardoor je dus redelijk wat stretch hebt. De Autoblog 325d-duurtester heeft 19×8,5 winterwielen en met 235 millimeter heb je dan al een minimaal beetje stretch. Comfortabel zal deze dikke Hyundai i20 niet worden. De vallen op met hun design én de rode centrale wielmoeren.

Verlaging dikke Hyundai i20 N

Gelukkig is de rijhoogte wel aangepakt. Grotere wielen op de originele hoogte kan er soms wat koddig uitzien. In dit geval zijn het verlagingsveren van de specialisten van H&R Federn. Vervolgens zijn er enkele onderdelen van Rieger gemonteerd. Rieger kennen jullie nog wel van de wachtkamer bij de foutere autogarage, waarbij de Rieger Catalogus de enige lectuur was waar de dames hun kenmerkende lichaamsdelen volledig bedekt hadden.

In combinatie met de zwarte auto ziet het eindresultaat er absoluut niet verkeerd uit. De K Custom-stickers hadden wat ons betreft niet gehoeven, maar we begrijpen ook wel dat het voor de naamsbekendheid is. Of deze dikke Hyundai i20 N ook sneller is dan het standaardmodel, weten we niet. Met 204 pk is het alsnog een lekker bommetje.