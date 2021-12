Vrouw verliest spelshow op nare manier, Audi speelt good guy

Audi is helemaal in de vrijgevige sfeer en helpt een vrouw die op vervelende wijze geen Audi Q3 heeft gekregen bij een spelshow.

Spelshows, ze kunnen om lachen en huilen gaan. Lachen als je miljoenen wint, maar huilen als je al je inzet verliest. In de VS weten ze daar alles van. Bij Wheel of Fortune kun je enorme prijzen winnen, zo kon je in een recente uitzending van de spelshow een Audi Q3 bemachtigen als je het spel uitspeelt.

Verliezen

Dat terwijl in principe door de vrouw uit de VS het goede antwoord werd gegeven. Je moest een zin afmaken binnen de tijd terwijl er wat letters misten. Na een beetje twijfelen en stamelen werd nét binnen de tijd het goede antwoord gegeven. Tenminste, volgens host Pat Sajak niet. Ja, alles wat net binnen de tijd, maar officieel moet je de hele zin correct aan één stuk door uitspreken, en ze twijfelde te lang. Alex Jacob, host van een tegenhanger van Wheel of Fortune, deelde de beelden op Twitter en zei dat dit een slechte beslissing was.

Come on @WheelofFortune, the woman literally chose the right word. Give her the car. pic.twitter.com/aAaMyFeEZl — Alex Jacob (@whoisalexjacob) December 22, 2021

Audi speelt good guy

Daardoor ging het balletje rollen en kreeg ook de Amerikaanse tak van Audi er lucht van. De productie van Wheel of Fortune gaat namelijk niks ongedaan maken. Geeft niet, want Audi is kennelijk helemaal in de kerstsferen. Zij zetten op Twitter dat ze graag contact willen hebben met de vrouw genaamd Charlene die meedeed aan de spelshow, om haar een gratis Audi Q3 aan te bieden.

You're a winner in our eyes, Charlene. Now, let's get you a prize. Time to #GiveHerTheQ3. https://t.co/x0e3j1CqY9 — Audi USA (@Audi) December 22, 2021

Dat is gisteren nog gelukt ook, want met dank aan – volgens Audi – hun eigen community, is Charlene gevonden. Als de spelshow haar geen Audi gunt, doet het merk het zelf maar. Eind goed, al goed.