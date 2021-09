Dit is de duurste neppert van Marktplaats

Toegegeven: deze Ferrari 599 GTO look-a-like is een stuk goedkoper dan een echte, maar het is allesbehalve een koopje.

Jezelf net iets beter voor doen als daar gelegenheid voor is: wie heeft die neiging niet? De een gaat daarin alleen wat verder dan de ander. Op autogebied resulteert dit in A160’s met een AMG-badge en 316i’s met een M-badge. Het probleem is: als je jezelf beter voor wilt doen kun je bezig blijven. Het kan namelijk áltijd beter.

Stel: je hebt bijvoorbeeld een Ferrari 599 GTB Fiorano. Dan heb je het toch goed voor elkaar, zou je denken. Maar nee, het kan natuurlijk beter, want een 599 GTB is geen 599 GTO. De eigenaar van deze 599 GTB vond het daarom nodig een GTO-look-a-like van zijn auto te maken.

Daarmee ging hij verder dan alleen ‘badge tuning’. De Ferrari is voorzien van een andere voor- en achterbumper, motorkap, side skirts, kofferklep, velgen en stoelen. Kortom: kosten nog moeite zijn gespaard om deze Ferrari 599 GTB Fiorano eruit te laten zien als een GTO.

Het is op zich allemaal netjes gedaan, dat mag gezegd worden. Toch is er nog wel ruimte voor verbetering, vrij letterlijk. De wielen staan namelijk niet echt lekker in hun wielkasten. Met name de voorwielen kunnen wel een setje spacers gebruiken.

Er wordt geen melding gemaakt van onderhuidse aanpassingen. Onder de motorkap zal dus nog steeds een 620 pk sterke V12 liggen in plaats van een 670 pk sterke V12. Absoluut niks om je voor te schamen natuurlijk. Toch blijft het een feit dat dit een auto met een GTO-badge is, terwijl het geen GTO is. Een echte Ferrari, maar wel een neppe GTO. En dat is toch gewoon jammer.

Nep of niet, de auto wordt aangeboden op Marktplaats voor €179.500. Ondanks het feit dat er nog geen halve ton op staat, is dat toch een zeer stevige prijs voor een 599 GTB Fiorano. Waarschijnlijk zijn alle kosten voor de ombouw doorberekend, maar zo werkt het niet helemaal. Als het je puur om de looks te doen is ben je wél een stuk goedkoper uit dan met een echte GTO. Die kost namelijk minstens een half miljoen.