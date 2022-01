Volvo ziet niets in alleen maar crossovers en SUV’s

Van een eentonige line-up is geen sprake wat Volvo betreft, ondanks de grote vraag naar crossovers en SUV’s.

Waar 15 jaar geleden papa, mama en de kids nog in een stationwagen zaten is die trend grotendeels opgeschoven naar crossovers. Die hoge instap vinden echt niet alleen bejaarden fijn. Ook veel papa’s en mama’s zijn erover te spreken. Maar ondanks de trendverschuiving is bijvoorbeeld de stationwagen niet ten dode opgeschreven, vinden ze bij Volvo.

Volvo en de stationwagen

Håkan Samuelsson, CEO bij Volvo, zegt tegenover Autocar dat zowel de stationwagen als de sedan gewoon onderdeel blijft van de toekomstige line-up bij Volvo. Daarmee blijft Volvo rekening houden met een kleinere klantengroep. Want inmiddels zijn 75 procent van de verkopen bij Volvo een crossover of SUV met de XC60 voorop.

Op dit moment kun je bij Volvo shoppen voor een S60, V60, S90 of V90 als je een sedan of stationwagen overweegt. Samuelsson geeft aan in het interview dat deze modellen een opvolger krijgen en dat de huidige carrosserievorm behouden blijft. Maar, zegt hij, ze moeten nog aantrekkelijker worden voor de klanten met onder meer een minder vierkant design. Wat dat precies betekent is niet duidelijk, maar blijkbaar zijn ze bij Volvo niet bang om het mes te zetten in het design van de opvolgers van de S- en V-reeks.

Tegelijkertijd zal het aanbod met SUV’s en crossovers binnen Volvo verder toenemen. Je hebt de XC40, XC60 en de XC90. Daar is nu ook de C40 bijgekomen. En daar blijft het niet bij. Dan is het toch fijn om te weten dat Volvo de sedan- en station man/vrouw niet vergeten is.