Parkeerkelder én garage in Nederlandse villa voor 3,85 miljoen

Een parkeerkelder en een vrijstaande garage met deze villa, daar krijg je het als autoliefhebber warm van.

Het is vaak zo dat je bij een villa één situatie krijgt. Bijvoorbeeld een parkeerkelder, een garage of een carport. Deze woning in Bergen, Noord-Holland heeft zelfs twee mogelijkheden. Ideaal voor verschillende situaties om als verzamelaar vorm aan te geven.

Zo kun je bijvoorbeeld in de parkeerkelder onder het huis je meest prestigieuze auto’s zetten. Voertuigen die je niet al te vaak naar buiten neemt. Denk aan een zeldzame Ferrari of een klassieker voor de zomerse dagen. In de vrijstaande garage kunnen de daily’s of meer gangbare supercars staan. Auto’s die je ook wel in de herfst of winter durft te rijden.

De kelder is toegankelijk vanuit de woonkeuken en bestaat uit een wijnkelder en en gedeelte waar auto’s geparkeerd kunnen worden. Uiteraard is de garagedeur elektrisch bedienbaar en is de oprit naar de kelder verwarmd zodat gladde omstandigheden door sneeuw, ijs of regen geen issue zijn.

In 2020 heeft de huidige eigenaar nog een losstaande vrije garage laten bouwen op het erf. In deze vrijstaande garage kunnen vier auto’s geparkeerd worden. Er zijn brede, elektrisch bedienbare, garagedeuren. Tevens tref je er 2 AC laders van 22 kW om een plug-in hybride of elektrische auto op te laden. 22 kW is ook wel echt lekker el rapido, dus dat is goed voor de bakker!

Alsof de twee garages nog niet genoeg zijn is er op het erf ook nog vier vaste parkeerplaatsen gerealiseerd. Dat betekent dat er in totaal negen auto’s geparkeerd kunnen worden: in de garage en buiten gecombineerd. Om nog maar te zwijgen over de onofficiële plekken (lees: je auto gewoon ergens op het erf neerprakken).

Met een vraagprijs van 3,85 miljoen euro kun je een verder zeer complete villa verwachten. Naast het thuis voor al je auto’s beschikt de woning over 6 slaapkamers, 3 badkamers, een poolhouse, meerdere open haarden en een verwarmd zwembad, jacuzzi en sauna. De advertentie van de villa met parkeerkelder en garage staat op Funda.