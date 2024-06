Jon Olsson maakt proefrit in Mansory Urus van Enzo Knol

De samenwerking die je nooit zag aankomen: Jon Olsson en Enzo Knol.

Af en toe doen YouTubers samenwerkingen, soms op soms achter de camera. Jon Olsson mag je gerust kwalificeren als een YouTuber. Ooit zeer succesvol skiër, later ondernemer en videomaker geworden op het bekendste platform ter wereld.

Vandaag de dag is de 41-jarige Olsson vooral een levensgenieter. Het werken staat op een wat lager pitje, aangezien de Zweed genoeg in de slappe was zit. Sinds zijn scheiding en hij kinderen heeft is het belastingvrije jetset leven van Monaco en Cyprus naar de achtergrond verdwenen. Tegenwoordig resideert hij voltijd in Zweden. Op zijn eigen landgoed waar allerlei projecten gaande zijn.

De tuin, het huis, zijn boot, de auto’s. Met een lap grond, een volle bankrekening en allerlei projecten kun je jezelf prima bezighouden. Af en toe maakt de Zweed nog een video voor YouTube zodat je een kijkje krijgt in zijn leven. Grotendeels leeft Jon Olsson wat meer in de schaduw. Wat zijn goed recht is natuurlijk.

Een ding dat nooit zal veranderen is zijn passie voor auto’s. De voormalige pro-skiër beschikt momenteel onder andere over een verbouwde Audi RS6 Avant, een Rolls-Royce en een McLaren 702S. Omdat de kinderen ook groter worden en hij ze graag meeneemt moet de McLaren eigenlijk opbokken.

Jon Olsson en Enzo Knol

Olsson was afgelopen dagen in Amsterdam met zijn nieuwe vriendin. Naast een beetje sightseeing had de ondernemer een ontmoeting met Enzo Knol. Ja, die zagen we niet aankomen. De Zweed ondernam een proefritje in de Mansory Lamborghini Urus van Knol.

Naar eigen zeggen was hij niet langer van plan zijn McLaren in te ruilen op een Lamborghini Urus, maar na de proefrit twijfelt Olsson toch. Aldus Jon in zijn Instagram Stories. Een andere auto die tot de mogelijkheden behoort is een Porsche 992 Turbo S. Wat krapper, wel een achterbankje.

En zo gaan de avonturen van Jon Olsson door. Binnenkort lekker vloggen met Enzo? Weten ook uw kinderen straks wie Jon Olsson is. Generaties groeien met die man op. Tis net Bassie en Adriaan, maar dan met auto’s.