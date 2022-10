Maserati wil ordinair imago, werkt samen met Barbie

Hi Barbie! Hi Ken! You wanna go for a ride?

Bij Maserati denk je al snel aan stijlvolle auto’s. Een donkerblauwe Quattroporte met bruine lederen bekleding bijvoorbeeld. Kennelijk wil Maserati – net als Bentley – van dit imago af. Ze hebben namelijk de handen ineengeslagen met Barbie-producent Mattel.

Het resultaat van deze samenwerking is een auto die in alle opzichten lijnrecht tegenover de zojuist omschreven Quattroporte staat. Maserati presenteert namelijk een knalroze Barbie Maserati Grecale. Voor alle duidelijkheid: dit is geen speelgoedauto, maar een echte auto.

Maserati wilde deze auto ook nog wat van hun eigen ‘heritage’ meegeven. Daarom is de Barbie Grecale voorzien van gele striping “geïnspireerd door het autosport-erfgoed van Maserati.” Toch mooi om te zien dat kleurenblinden ook een kans krijgen bij Maserati.

De Barbie Maserati Grecale is trouwens niet zomaar roze. De lak heeft een parelmoereffect, waardoor je in de zon alle kleuren van de regenboog ziet. Dat is natuurlijk een prachtig inclusief gebaar.

Het interieur valt een beetje tegen. We hadden op z’n minst roze stoelen en een geel dashboard verwacht, maar het is toch vooral zwart wat de klok slaat. Wel zijn de panelen op de deuren en de middenconsole roze gemaakt, voor het echte Fiat 500-gevoel. Want dat blijft natuurlijk de echte droomauto van iedere Barbie-liefhebber.

Onderhuids is deze auto minder kinderachtig, want het gaat hier om de Maserati Grecale Trofeo. Die heeft dus dezelfde 530 pk sterke Nettuno-V6 als de MC20. Daarmee is het toch wel leuk speelgoed.

Voor de Maserati-liefhebbers die dit drie keer niks vinden is er goed nieuws: er worden er maar twee van gebouwd. De tweede Barbie Maserati wordt volgend jaar pas onthuld, maar de eerste wordt nu verkocht voor $330.000.

Dat is een hoop geld voor een fout uitgevoerde Grecale, maar een deel van dit geld gaat naar het Barbie Dream Gap Project. Dit initiatief zet zich in voor gelijke kansen voor vrouwen. Want je wist het misschien nog niet, maar Barbie is tegenwoordig feminist in hart en nieren.