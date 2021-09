Modehuizen en autofabrikanten: dit zijn 9 speciaaltjes

We nemen 9 speciale auto’s onder de loep die een samenwerking zijn tussen de desbetreffende fabrikant en bekende modehuizen.

Het is een eenvoudig gegeven, auto’s zijn nu eenmaal onderhevig aan mode. Natuurlijk, een fabrikant kan jarenlang dezelfde auto maken. Het zijn echter niet alleen de technologische ontwikkelingen die een auto overbodig maken, maar vooral qua mode. Op een gegeven moment moet je het ‘nieuwe’ model hebben om maar niet uit de toon te vallen.

Het is een methode die modehuizen maar al te goed kunnen toepassen. Het is immers de bedoeling dat men wel nieuwe kleding blijft kopen. Dus het is helemaal niet zo vreemd dat modehuizen en autofabrikanten met elkaar gaan samenwerken. Er is bijna altijd een sprake van een win-win situatie.

Beide fabrikanten komen zo in het nieuws. Mensen die wél geïnteresseerd zijn in mode, maar niet in auto’s krijgen zo toch wat autonieuws voorgeschoteld en natuurlijk vice versa. Dit zijn negen voorbeelden:

Peugeot 205 Lacoste

1984 – 1986

In principe kan er een lijstje gemaakt worden met gave 205-jes, want er zijn er wat geweest. Denk aan de XS, Rallye, Griffe en Roland Garros. Deze versie was een samenwerking met Modehuis Lacoste. De Lacoste was wit van kleur en uiteraard voorzien van de beroemde krokodil op de bips en flanken. Leuk: de vloerbekleding was groen als gras.

De bekleding was weliswaar donkergrijs, maar voorzien van rode en groene schakering. Het GTI-stuurwiel was van leder (jazeker!) En had twee logo’s, die van Lacoste en Peugeot zelf. Van 1984 tot 1986 zijn er zo’n 24.000 stuks van gebouwd. Allemaal in Blanc Meije, een speciale witte kleur.

Mercedes CLK 500 Cabriolet by Giorgio Armani (A209)

2004

Net als met de 205 hierboven is de CLK 500 Armani (in samenwerking met Designo) op het eerste gezicht niet zo heel erg bijzonder. Maar alles wijkt net even af in vergelijking met het ‘gewone’ model, voor zover een CLK500 ‘gewoon’ te noemen is. Ondanks de aanwezigheid van het AMG-pakket (bumpers, sportstoelen, wielen, onderstel) is het bovenal een comfortabele en luxueuze auto. De kleur was ‘Sand Stone Matte’, een matte lak nog voordat deze in was. Kijk, dat is tenminste een vooruitziende blik!

De AMG-wielen waren in exact dezelfde kleur gespoten. In het interieur werd er gebruik gemaakt van een speciaal leder (donkerbruin) dat in in de jaren 50 voor paardenzadels werd gebruikt. Er zijn 100 stuks van gebouwd. In het interieur werd er bewust geen chroom gebruikt, maar was het metaal mat gemaakt voor een hoogwaardige ‘aged’ look.

AMC Gremlin Levi’s Edition

1974 – 1978

De Amerikaanse autofabrikant AMC heeft meerdere leuke samenwerkingen gehad met modehuizen. De AMC Hornet Gucci Sportabout was episch, net als de Javelin Pierre Cardin. Maar de coolste is toch echt deze, de AMC Gremlin Levi Edition uit 1973. Iedereen kent Levi’s van de spijkerbroeken, uiteraard. Het was niet enkel een badge met een blauwe lak.

Nu was dat ook aanwezig, maar het interieur ook. Uiteraard mét speciale bekleding van, hoe kan het ook anders, Denim! Nou ja, denim-achtige stof. Officieel was het nylon, maar hey, het zag eruit alsof je op een spijkerbroek zat. Naast de Gremlin was er ook Levi Edition van de Pacer.

Mini Paul Smith (ADO20)

1998

Het was aan het eind van de jaren ’90 bijna onmogelijk om níet een Special Edition Mini te kopen. Het waren eigenlijk allemaal speciale uitvoeringen. De Paul Smith was een samenwerking met d Britse designer Paul Smith. Deze kon je eenvoudig herkennen aan de blauwe lak met chromen Chrille. Ook de zwarte minilite-wielen kon je eenvoudig spotten. In het interieur verwacht je een speciale bekleding, maar het was gewoon zwart leer.

Leuker was de Kermit de Kikker-groene bekleding van de bagageruimte en het handschoenenvakje. Ook het motorblok was in het ‘Citrus’-green gespoten. Cool! In 1998 en 1999 zijn er in totaal 300 van gebouwd. Later vierde Mini zijn 40 jarige verjaardag met een kleurrijkere Mini, van zowel het oude als het nieuwe model.

Renault Twingo Benetton

1995

Het is bijna niet te bevatten hoe groot de naam Benetton was in de jaren ’80 en ’90. De rijke familie had alles voor elkaar, waaronder een succesvol modehuis en zelfs een heus Formule 1-team. Die auto’s werden op een gegeven moment voorzien van Renault-motoren, waardoor een samenwerking een simpel één-tweetje was.

De Twingo Benetton viel op vanwege de opvallende kleuren. Logisch, Benetton was destijds een soort Oilily voor volwassenen. De Twingo Benetton had naast een kleurrijk exterieur ook een bijzonder kleurrijk interieur. Toegegeven, voor beide had je niet per se een Benetton editie nodig, maar het was wel leuk.

Maserati Quattroporte by Ermenegildo Zegna

2014

De laatste generatie Quattroporte heeft altijd moeite gehad om zijn voorganger te doen vergeten. Van vierdeurs budget-Ferrari naar luxe-Chrysler is toch een enorme stap. Om te zorgen dat men zich toch nog een beetje luxe voelt, introduceerde Maserati de Quattroporte Ermenegildo Zegna Edition. Deze moest met name de grootste kritiek aanpakken: die van het wat goedkoop aandoende interieur.

Begrijp ons niet verkeerd, het is echt prima toeven in een Quattroporte, maar je hebt het wel over een S-Klasse-concurrent en dan mag je simpelweg meer verwachten. Dat gebeurde met de Zegna Edition. Net als met de CLK500 zijn de wijzigingen subtiel, maar in het echt straalt de klasse en luxe er absoluut van af. De combinatie tussen zacht leer en zijde (!) Voor bekledingen, tillen het niveau ook omhoog. Er zijn er 100 van gebouwd.

Lincoln Town Car Cartier L

2003

Ondergetekende komt nog uit de tijd dat luxe nog iets was dat je kon vinden in de VS. De Lincoln Town Car Cartier was de Cadillac onder de auto’s. In de jaren ’80 en ’90 ging het in rap tempo achteruit met de naam van de Amerikaanse luxe-sleeën. De samenwerking werd diverse malen aangehaald. De laatste Cartier komt uit 2003.

In die tijd was het voornamelijk verwaterd tot een luxe-niveau. De Cartier was wel van het hoogste niveau, boven de Executive- en Signature-uitvoeringen. Vanaf 2004 werd de Town Car Cartier vervangen door de ‘Ultimate’ en in in 2006 door de ‘Designer Series’ (zonder dat er een designer of modehuis aan te pas kwam.

Lamborghini LP640 Versace

2012

Het beste resultaat is als een modehuis en autofabrikant enigszins bij elkaar passen. Met Versace en Lamborghini is dat zeker het geval. In beide gevallen houden beide extreem dure merken van overdaad. Gianni Versace vond dat je ook in overdaad van mooie dingen kon nee MOEST genieten. Bij Lamborghini is dat niet heel veel anders. Uiteraard was de samenwerking perfect gekozen.

De auto in kwestie is de Murciélago, niet de ordinaire Gallardo die je schoonmaker ook rijdt. Helemaal subtiel is de Versace Edition niet, het Medusa-logo is vrij groot aanwezig en er zijn de nodige badges. Het interieur is voorzien van speciale lederen bekleding, meters aan alcantara en natuurlijk het nodige koolstofvezel. Speciale genummerde badges maken duidelijk dat je kijkt naar een van de meest bijzondere Murcielago’s waar er 20 van gebouwd zijn in 2012.

Volkswagen Golf GTI Adidas

2010

De Volkswagen Golf GTI Adidas Edition maakte zijn debuut op de Wörthersee show in 2010, een GTI-treffen dat tegenwoordig een serieus evenement is.













Speciaal voor de Adidas Edition zijn er 18 inch wielen (Model ‘Serron’) en vier kleuren: Tornado Rood, Uni Zwart, Candy wit en Oryx Wit. Het mest bijzondere is het Adidas interieur met de speciale Adidas bekleding. Standaard heb je bi-xenonkoplampen en de LED-achterlichten. Alleen geleverd in Duitsland, Europa, Australië en de VS.

Uiteraard is dit slechts een hele kleine greep van wat er allemaal gemaakt qua samenwerkingen tussen autofabrikanten en modehuizen. Als je er eentje mist, gooi hem dan in de comments hieronder.