Maserati GranTurismo V6 helemaal naakt

De Maserati GranTurismo V6 komt eraan!

Nog niet zolang geleden konden we je de eerste foto’s laten zien van de nieuwe Maserati GranTurismo Forgore, een elektrische coupé. Gelukkig wijkt de nieuwe GranTurismo niet te veel af van de vorige generatie. Een grote vierzits coupé met lange motorkap. Dat toont toch wat beter dan die andere EV’s met kort neusje (zoals de Mercedes-Benz EQE bijvoorbeeld).

Dat komt omdat de nieuwe Maserati Granturismo (de ‘M189’) er niet alleen als ‘Folgore’ op de markt komt. De auto is ontwikkeld en ontworpen om geschikt te zijn als elektrische auto én als auto met ouderwetse verbrandingsmotor.

Maserati GranTurismo V6

Nou ja, ouderwets, dat is ook wat overtrokken. Veel moderner dan de Maserati Nettuno V6 gaat het niet worden. Dat is namelijk de motor die we kunnen gaan aantreffen. De oudere – nog op de Chrysler Pentastar gebaseerde – blokken uit de Ghibli en Quattroporte zullen net eventjes te lastig zijn om alle uitstooteisen te laten voldoen voor de komende jaren.

Ook lijkt het ons niet vreemd dat Maserati de ontwikkelingskosten van de Nettunno V6 over meerdere modellen wil uitsmeren. Er komen twee smaakjes van de Maserati GranTurismo V6. Een ‘Modena’ en een ‘Trofeo’.

De eerste is voor de relaxtere, stijlvolle en lichtbronstige bestuurder met grijzende slapen, de tweede is voor mensen die jong en dynamisch willen zijn. In beide gevallen is dat dezelfde persoon. Maar, zonder gekheid: de Modena is de luxe versie, de Trofeo de sportieve variant.

A6 1500

Zoals je kunt zien op de afbeeldingen wijkt de versie met Maserati GranTurismo V6 niet zo heel erg af van de elektrische GranTurismo. Er staat het getal ’75’ op, omdat Maserati 75 jaar geleden begon met Gran Turismo’s produceren, destijds met de A6 1500. Tevens zien we nu een functionerende grille en is er geen klep voor de laadstekker.

Wanneer de auto precies op de markt komt, is nog niet duidelijk. We gaan ervan uit dat het niet heel erg lang meer gaat duren. Prijzen en specificaties zullen tussen die tijd ook gecommuniceerd worden. We zijn in elk geval heel erg blij dat Maserati met een nieuwe generatie komt. De klasse van grote échte GT’s is niet heel erg groot.

