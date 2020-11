Koenigsegg deelt klap uit aan SSC - Autoblog.nl

Met een onschuldig ogen berichtje op sociale media laat Koenigsegg van zich horen in de SSC-zaak.

Het is nu alweer een paar weken geleden dat SSC claimde een nieuw snelheidsrecord voor productieauto’s te hebben behaald met de Tuatara. Meerdere YouTubers, waaronder Shmee150 en Misha Charoudin, twijfelden aan de echtheid van het record. Er ontstond een relletje en SSC kwam uiteindelijk met een verklaring.

In de hele kwestie werd het snelheidsrecord van SSC vergeleken met het record van Koenigsegg. De Zweedse autofabrikant heeft zich tot op heden afzijdig gehouden in de kwestie, tot gisteren. Voor het eerst laat Koenigsegg van zich horen in een passieve reactie.

Alsof er niets aan de hand is deelde Koenigsegg gister op Facebook een post waarmee ze stilstonden bij het snelheidsrecord. Ze vieren het feit dat het drie jaar geleden is dat het record werd behaald. In de tekst suggereert Koenigsegg dat ze het record nog steeds in handen hebben. Natuurlijk is het niet toevallig dat ze precies temidden van de discussie met deze post op sociale media komen. Het lijkt in elk geval duidelijk dat Koenigsegg het record van SSC niet voor waarheid aan zal nemen.

It’s been three years but we remember it like it was yesterday. The fastidious toil and incredible guts that went into the making of the top speed record of the world’s fastest production car with the Agera RS. Here’s celebrating the title a third year running and to an even more exciting road ahead!

Koenigsegg op Facebook