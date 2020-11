Lezersvraag: welke functie in je auto heb je nog nooit gebruikt? - Autoblog.nl

Auto’s worden steeds vaker uitgerust met allerlei snufjes, maar gebruiken we het allemaal wel? Deze lezersvraag gaat over functies in de auto.

Een aansteker, maar je rookt niet. Een knopje om de ESP uit te zetten, maar je zit in een 75 pk koektrommel. Een knop om de lichten af te stellen, maar ze hebben eigenlijk altijd al goed gestaan. Kortom: genoeg functies en knopjes in de auto. Gebruik je ze ook echt?

In vergelijking met pak hem beet 15 jaar geleden hebben auto’s vandaag de dag veel meer knopjes om mee te spelen. Dat laatste verplaatst zich nu steeds meer naar het scherm en de fysieke knoppen verdwijnen. Ook zijn auto’s steeds vaker uitgerust. Met name op het gebied van veiligheidssystemen. Soms ben je ze liever kwijt dan rijk. Denk aan een lane assist, waarbij je stuur hard gaat trillen als je ook maar een beetje over de lijntjes gaat. De horror!

Deze lezersvraag zal met name een glimlach op het gezicht toveren van Audi A8, BMW 7 Serie en Mercedes S-klasse rijders. Deze auto’s hebben zoveel snufjes, knopjes en functies dat je een tijdlang zoet bent om alles uit te proberen. Deze lezersvraag luidt dan ook als volgt: welke functie in je auto heb je nog nooit gebruikt?