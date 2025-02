Koenigsegg Jesko te duur? Goedkope oplossing is hier

Geen miljoenen euro’s in je oude sok om een Koenigsegg Jesko te bemachtigen? Er is een goedkoper alternatief.

Een auto zo geavanceerd als een Koenigsegg bouwen, da’s geen makkelijke taak. Klik elk willekeurig interview met Christian von Koenigsegg aan en snel zal je beseffen dat de topman van het merk kosten noch moeite bespaart om de grenzen te verleggen qua engineering. Als gevalletje ‘om naar te kijken’ mag iedereen genieten van een Koenigsegg. In eentje rijden, of nog sterker: eentje bezitten, daarvoor moet je van betere huize komen. Alle Koenigseggs kosten meerdere miljoenen euro’s.

Goedkope Koenigsegg Jesko

Er is een alternatief voor de handige Harry. Voorgedaan door een Vietnamese YouTuber genaamd NHẾT TV. In plaats van erbij staan en ernaar kijken hoe rijkelui alle Koenigseggs opkopen, ging een team bouwers zelf aan de slag. Het volledige resultaat wordt nu op YouTube gedeeld en eerlijk is eerlijk: het is indrukwekkend.

Echte autofanaten weten een replica wel te onderscheiden van het echte werk en die kans is ook aanwezig bij deze nagebouwde Koenigsegg Jesko. Maar wees eerlijk: deze is erg goed gelukt. Het gaat dan ook om een compleet op maat gemaakt buizenframe waar het koetswerk middels een kleimodel zo accuraat mogelijk omheen gebouwd is. Een team mensen heeft hier een flink aantal uren in gestopt.

Zelfs het interieur is helemaal nagemaakt zoals het zou zijn in een Jesko, al wordt hier wel duidelijk dat het niet allemaal werkt. Het is vooral voor de show. Zo heb je wel een lijkend stuur met een digitaal display, maar zonder knopjes en dat digitale display is een sticker (en deze blijft ook niet waterpas wanneer je aan het stuur draait, zoals bij een echte Jesko). Wel is het de Vietnamese bouwers gelukt om de bijzondere ‘schaardeuren’ van de Koenigsegg over te nemen.

Basis

Is het dan allemaal show? Nee, het ding rijdt daadwerkelijk. Alleen daar komt wel het enige in beeld dat deze replica van een Koenigsegg Jesko wel wat verder af zet van een Jesko. Namelijk de basis en de aandrijflijn. Ook hier is wel een auto helemaal gestript om de motor en aandrijving op een grotendeels zelfgebouwde ophanging te plaatsen. De motor en aandrijving in kwestie is echter een stokoude viercilinder uit een tweedehands Toyota uit de jaren ’90. Een degelijk blok, maar het is niet de V8 met een viercijferig vermogen in pk uit een Jesko. Dat het überhaupt rijdt is dan wel weer tof.

De Vietnamese YouTuber schrijft in de reacties dat de Jesko replica puur voor de lol is en dat ze ‘hopen dat je het bouwproces en resultaat leuk vindt’. De hele video van bijna een uur moet je zelf maar even terugkijken, dan zie je hoe het tot stand kwam.