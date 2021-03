Komen er dan misschien tóch meer kaartjes voor Dutch GP? - Autoblog.nl

Het blijft nog onduidelijk of de Dutch GP straks doorgaat, maar áls deze begint, dan komen er misschien meer kaartjes voor vrij.

Na 35 36 jaar eindelijk weer een Formule 1-race op Nederlandse bodem. In het weekend van 3 tot 5 september moet het eindelijk zover zijn. Dan staat de GP van Nederland op het Circuit Zandvoort op de planning. Veel kaartjes voor het evenement kunnen we echter niet kopen. Alle tickets voor de 2020-race zijn namelijk geldig voor de 2021-editie. Mits je niet om je geld terug hebt gevraagd, natuurlijk.

Het 2020-evenement was uitverkocht, voor de komende Dutch GP zullen er dan ook niet veel kaartjes meer beschikbaar zijn. Toch bestaat er de kans dat meer Nederlanders straks een kaartje voor de Zandvoortrace kunnen kopen. Daar hintte Circuit Zandvoort-directeur Robert van Overdijk naar in de BNR Nationale Autoshow.

Dat heeft alles te maken met het coronavirus. Wie het nieuws rondom de Olympische Spelen een beetje heeft gevolgd, weet dat het sportfeest dit jaar in Japan plaats gaat vinden. De Japanners hebben – eveneens wegens corona – besloten dat het publiek alleen uit Japanners mag bestaan. Zo voorkom je extra veel reisbewegingen en daarmee voorkom je extra besmettingen.

Ook in Nederland met de Dutch GP is het niet ondenkbaar dat je zo’n situatie krijgt. Alle Nederlanders kunnen tegen die tijd gevaccineerd zijn, maar niet alle landen zijn dan zo ver. Terwijl er óók kaartjes aan niet-Nederlanders zijn verkocht. “En op het moment dat Nederlanders wél kunnen komen, maar een aantal buitenlanders vanwege de situatie in hun land nog niet, dan lossen we dat op”, zegt Van Overdijk. “De animo is in Nederland zo groot, dat we niet bang zijn om met kaarten te blijven zitten…”

Met andere woorden; mochten alleen Nederlanders naar de Dutch GP mogen komen, dan zou het kunnen dat er meer kaartjes over zijn voor Nederlanders. Overigens moet je niet denken dat er straks bakken vol met kaartjes beschikbaar zijn. Omdat de Dutch GP had verwacht dat veel Nederlanders in 2020 naar de race wilden gaan, hebben ze bewust veel kaartjes aan Nederlanders verkocht. “Het percentage buitenlandse toeschouwers is voor dit jaar vrij beperkt.” Hoeveel kaartjes er aan buitenlanders zijn verkocht, zei Van Overdijk niet.

Óf de Dutch GP daadwerkelijk doorgaat, blijft vooralsnog onduidelijk. Van Overdijk heeft altijd gezegd dat dit volledig afhangt van het publiek. Mogen er géén mensen komen kijken, dan komt er ook géén Nederlandse Grand Prix. “Die beslissing ligt niet bij ons, maar bij de overheid. Maar vooralsnog gaan we er vanuit dat de race doorgaat.”

Verder in deze aflevering van de BNR Nationale Autoshow: Jan Lammers en Robert van Overdijk praten over de kansen van Max Verstappen dit seizoen. En Wouter rijdt in de BMW 128ti.