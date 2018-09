Mercedes-AMG laat prototype Project ONE zien

"Ja hallo, hij komt er nog steeds aan hoor".

Het is een beetje stil rondom de Mercedes-AMG Project ONE. Sinds de IAA in Frankfurt in 2017 hebben we weinig tot niets meer vernomen van dit bizarre project. Dit betekent niet dat er op de achtergrond niets gaande is. Mercedes laat de wereld weten druk bezig te zijn met het ontwikkelen van de F1-auto voor op de straat.

De Duitse autobouwer heeft enkele ‘spyshots’ gedeeld van de Mercedes-AMG Project ONE. Daarbij laat Mercedes weten dat de auto al honderden testuren achter de rug heeft zitten. Het merk is bezig om zich te focussen op de toekomstige productie. Om honderd procent zeker te zijn dat de Mercedes-AMG Project ONE klaar is voor productie, vraagt Mercedes het uiterste van prototypes tijdens tests.

Zo vraagt Mercedes-AMG het maximale van de aandrijflijn en de hybride componenten tijdens ‘virtuele’ proeven op het circuit. Mercedes zet de Project ONE hiervoor op een dyno bij HPP Specialist in Brixworth. Deze partij is al jaren verantwoordelijk voor het bouwen van Formule 1 motoren en weet waar op te letten tijdens de tests.

Als de dyno tests succesvol zijn verlopen zet Mercedes de aandrijflijn over in een prototype. Vervolgens worden op geheime locaties in de echte wereld tests gedaan. Mercedes laat weten dat het moeilijk is om het gecamoufleerde exemplaar geheim te houden van het publiek. Met zijn, volgens Mercedes, karakteristieke F1-sound en bijzondere voorkomen is de auto een niet te misssen verschijning. Om spyfotografen voor te zijn deelt het merk daarom zelf alvast enkele plaatjes.