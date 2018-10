Officieel: dit is de nieuwe Porsche Panamera GTS

Een "nieuw" lid in de Panamera-familie.

Het heeft even mogen duren, maar ruim twee jaar na de officiële onthulling van de nieuwe generatie Porsche Panamera (rijtest) trekt de Duitse sportwagenfabrikant de doeken van de GTS. In een stel felle kleuren brengt Porsche zowel de vierdeurs sedan als de nieuwere Sport Turismo ter wereld. Ze zijn beiden krachtiger en rijkelijk met opties uitgerust.

We beginnen met de krachtbron in de GTS. Porsche doet wellicht een ietwat merkwaardige zet, door – zoals ze bij de laatste Cayenne GTS bijvoorbeeld deden – geen zescilinder in de auto te slingeren. In plaats daarvan krijgt de nieuwe Panamera GTS een biturbo V8. Net als de huidige Panamera Turbo (rijtest). Echter, waar de 4-liter motor in de Turbo 550 pk produceert, moet de GTS het zien te redden met 460 pk. Daarmee plaatst hij zichzelf netjes boven het instapmodel (330 pk) en maar net boven de Panamera 4S, die 440 pk perst uit zijn dubbelgeblazen zescilinder. Meer informatie over die modellen lees je HIER.

In de praktijk betekent de aanwezigheid van de 4.0 V8, die beschikt over 620 Nm, dat de Panamera GTS in 4,1 seconden naar de 100 km/u snelt. De topsnelheden van de normale Panamera en de Sport Turismo (rijtest) liggen op respectievelijk 292 en 289 km/u. Beide auto’s hebben een achttraps PDK-automaat, het Sport Chrono Pakket en PTM-vierwielaandrijving.

Afgezien van de prestatiecijfers heeft Porsche nog een aantal technische en optische aanpassingen gedaan. Voor wat betreft het uiterlijk kunnen we het SportDesign Pakket voortaan standaard tot het GTS-model rekenen. Hierbij behoren de zwarte accenten aan de buitenkant en de alcantara bekleding binnenin de auto. Andere stiksels, GTS-logo’s, schakelflippers en speciale 20″ velgen behoren eveneens tot de extra’s. Niet onbelangrijk: de GTS is de eerste Panamera met Porsche’s nieuwe Head-Up Display. Afgezien van optische extra’s krijgt de GTS een met 10 mm verlaagd sportonderstel, dat voorzien is van Porsche Active Suspension Management en adaptieve driekamer-luchtvering.

Zoals wel vaker het geval is, heeft ook hier Porsche het lastig met de benaming van de auto. Bij de originele Panamera is alles in orde, maar het merk gaat een beetje de mist in bij de Sport Turismo. Immers, GTS staat voor Gran Turismo Sport. Ware het niet voor de afkorting, dan reed je straks in de Porsche Panamera Gran Turismo Sport Sport Turismo. De Sport Turismo mag dan de kersverse winnaar van onze Auto van het Jaar-verkiezing zijn, dit is natuurlijk een beetje onzinnig.

Enfin, de nieuwe Porsche Panamera GTS is per direct te bestellen. De Panamera GTS kost 189.500 euro, voor de GTS Sport Turismo betaal je 195.600 euro. In december verschijnt de auto op de markt.