7 prijzige Mercedes G-klasse’s op Nederlands kenteken

Soms sta je niet stil bij het feit hoe duur zo'n G wel niet kan zijn.

De Mercedes G-klasse. Wie zich in de omgeving van Rotterdam of Amsterdam begeeft kan de iconische Mercedes wekelijks wel eens spotten, zo niet dagelijks. Dat de G vaker wordt gezien dan een Dacia Duster betekent niet dat je ze voor een appel en een ei kunt oppikken. Een G-klasse is duur en zelfs als occasion blijft de auto prijzig in aanschaf.

In dit lijstje zeven voorbeelden van dure exemplaren. Van ‘oké dat is duur’ tot ‘wtf dit is niet te geloven’-prijzen. De komende jaren zal daar weinig aan veranderen, want de nieuwe G-klasse is er zeker niet voordeliger op geworden. Integendeel, voor een deftige G500 van de huidige generatie betaal je bijna de nieuwprijs van een kale G63 AMG van pak hem beet vier jaar terug. Check de auto’s hieronder. Klik op het plaatje om meer foto’s te bekijken.

Mercedes G 500 2018 – 215.213 euro

Tot het moment dat de nieuwe Mercedes-AMG G 63 geleverd gaat worden in Nederland, is de G 500 voorlopig de duurste. Er mag diep in de buidel worden getast voor deze ‘instapper’.



Mercedes G63 AMG – 247.486 euro

Op het eerste oog een saaie, zwarte G63 AMG. Toch had deze Mercedes een nieuwprijs van bijna een kwart miljoen euro.



Mercedes G63 AMG – 254.411 euro

Dit grijze exemplaar is iets duurder en is niet helemaal standaard meer. De Brabus voorbumper (met een extra setje LED-lampen) maakt de Mercedes er niet chiquer op, zullen we maar zeggen.



Mercedes G63 AMG Crazy Color Edition – 254.630 euro

Geel, groen of wat te denken van oranje? Mercedes kwam met de Crazy Color Edition-reeks en stak de G63 in allerlei opvallende tinten. Deze eigenaar koos voor een oranje exemplaar.



Mercedes G 500 4×4² – 303.781 euro

Dit is de duurste niet-AMG in de categorie van de G-klasse. Een zeer praktische auto om terug te vinden op een drukke parkeerplek. Is in dat opzicht die drie ton meer dan waard natuurlijk..



Mercedes G65 AMG – 417.378 euro

Voor als je écht een hekel hebt aan je bankrekening. De G65 was de grootste middelvinger uit zijn tijd. Bijna een half miljoen euro, terwijl alleen petrolheads aan het typeplaatje of een kentekencheck konden zien dat ze met één van de duurste G-klasses ooit hadden te maken.



Mercedes-Maybach G 650 Landaulet – 886.274 euro

Opvolger van de middelvinger is deze open middelvinger. Zo kan iedereen zien dat jij je middelvinger opsteekt. De prijs voor deze auto ging richting de miljoen euro! Gaat Mercedes met de nieuwe generatie G-klasse een exemplaar maken die dit overtreft?