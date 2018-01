Kind is zijn Louis Vuitton-Ferrari beu

Verwend nest.

Weet je nog, die kekke Ferrari F12berlinetta van het 15-jarige jochie die viral ging met zijn prachtige Louis Vuitton-wrap mét Supreme verwijzing? In de comments van dat artikel reageerden jullie vol enthousiasme over de jongen en zijn supercar. Hij zal er de afgelopen 15 jaar hard voor gewerkt hebben denk ik.

Speeltjes vervelen. Of het nu Playmobil, dat LEGO-setje of een F12berlinetta betreft. De hardwerkende jongeman heeft zijn Ferrari te koop aangeboden. Rashed Belhasa, zoals de 15-jarige heet, zal vermoedelijk niet de meeste kilometers met de bolide hebben gereden. De Italiaan uit 2014 heeft 9.419 kilometer ervaring.

De auto wordt verkocht door Deals on Wheels. Het klinkt als een louche dealer die Toyota’s verkoopt, ergens in Minnesota. Het is echter een supercardealer in Dubai. De Ferrari moet 699.000 د.إ opleveren. Dat komt omgerekend neer op zo’n 155.000 euro. Ik hoop van ganser harte dat de koper die wrap er meteen afrukt.