Komt Sergio Perez dit weekend alweer in actie?

Het zou zomaar kunnen dat Sergio Perez op Silverstone gewoon weer gaat racen.

Sergio Perez was vorige week het middelpunt van de belangstelling in de Formule 1. Hij was namelijk de eerste coureur die positief testte op corona en zodoende in quarantaine moest. Dat was natuurlijk jammer voor de coureur, maar gelukkig voelde hij zich verder nog kiplekker.

Het lijkt erop dat de afwezigheid van Sergio Perez van korte duur gaat zijn. Racing Point maakt namelijk zojuist bekend in een statement dat de quarantaineperiode van Checo er al weer op zit. Het enige wat er nog nodig is om Perez weer terug te laten keren in de paddock is een negatieve coronatest.

Deze test zal vandaag afgenomen worden. Racing Point hoopt ook vandaag nog een beslissing te maken of Sergio Perez in actie zal komen op Silverstone. Als dit vandaag niet lukt zullen ze morgenvroeg de knoop doorhakken.

Goed nieuws dus voor Perez. Voor Nico Hülkenberg en zijn fans is het wat minder goed nieuws. De comeback van the Hulk ging vorige week op het laatste moment niet door. Het zou wel behoorlijk zuur zijn als hij nu opnieuw voor niks naar een raceweekend in de F1 heeft toegewerkt.