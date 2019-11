Koning Mswati koopt 19 Rolls-Rizzy’s voor zijn 14 vrouwen

Baller.

Sterke leiders, je hebt ze tegenwoordig steeds minder in de wereld. Vroeger kende de wereld nog een plethora aan mannen overladen met zelf toegekende militaire onderscheidingen, die met harde hand bevolkingen onderdrukten en de grondschatten van hun landen verruilden voor dikke bakken. Tegenwoordig worden dat soort figuren echter met uitsterven bedreigd. Doch een kleine nederzetting biedt weerstand tegen deze onstuitbare voortgang van de tijd. Nee, we hebben het dan niet over Amerika, maar over Swaziland. Tegenwoordig moet je dan trouwens spreken over Eswatini. Dat klinkt als een mix tussen een elektrische vliegenmepper en een peren-ijsje van Ola, maar het is sinds vorig jaar de nieuwe naam van Swaziland. Koning Mswati heeft namelijk besloten dat het tijd is voor een stukje rebranding, je kent het wel.

Ondanks de hippe nieuwe naam is de gang van zaken in het HIV-bolwerk (27,2 procent van de bevolking is besmet) min of meer hetzelfde gebleven. Tenminste, dat blijkt uit de nieuwste aankoop van de koning. Mswati heeft namelijk weer een dikke order geplaatst bij BMW, voor 19 Rolls-Royces en 120 dikke BMW’s. De Rollers zijn primair bedoeld voor de vrouwen van de koning. Sommige bronnen hebben het over veertien stuks, sommige vijftien stuks. Het zijn er in ieder geval meer dan een dozijn. De BMW’s zijn voor trouwe vrienden en familie van de heerser. Nou denk je wellicht ‘wat een ontzettend stereotype klootviool die Mswati’, maar oordeel niet te snel: één van de Britse luxesleeën is namelijk voor de moeder van de koning. Awwww…

Al met al vormen de nieuwe auto’s een kostenpost van tientallen miljoenen. En het is niet alsof de Koning nog geen vervoer had. In zijn vloot heeft hij al diverse Maybachs, alsmede een privéjet waarmee hij kan landen op zijn -jawel- eigen vliegveld. Sommige journalisten spreken dan ook schande van de uitgeefwoede van het staatshoofd. Maar ach…Haters gonna hate? Ondertussen houdt die oude baas er in ieder geval wel een beter wegennet op na dan België.



Image-Credit: hoogst illegale foto van de Rollers via Mzilikazi op Twitter