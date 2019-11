Uitslag Formule E: E-Prix van Saoedie Arabië 2019 (II)

Va va zoom!

De Formule E start dit weekend met een knal in Saoedie Arabië. Althans in figuurlijke zin, want knallen uit plofmotoren zijn natuurlijk uit den boze in de raceklasse van de toekomst. Het is allemaal zo macrobiotisch verantwoord dat het bijna vreemd is dat de coureurs niet NASCAResque alleen maar naar links draaien.

Tsja, als doorgewinterde petrolhead is het wel even wennen zo’n klasse zonder broem broem geluidjes. Maar tegelijkertijd kunnen we er niet omheen: hier staan serieuze coureurs aan de start in auto’s van nog veel serieuzere fabrikanten. In het pittoreske Diriyah begint het kampioenschap dit weekend met niet één, maar meteen twéé races. Ons chauvinistische hart wordt verwarmd door de deelname van evenzoveel Nederlanders, te weten Robin Frijns en Nyck de Vries. Frijns heeft al wat ervaring in de sport en komt dit jaar uit voor Envision Virgin Racing, terwijl de Vries als regerend F2-kampioen voor het team van Mercedes aan de start verschijnt.

Tot nu toe waren de resultaten van beiden echter nog niet direct Verstappenesque. Frijns en de Vries eindigden als vijfde en zesde. Niet verkeerd, maar hun respectievelijke teamgenoten Sam Bird en Stoffel Vandoorne werden eerste en derde. Kunnen FRI en DEV de tafels omdraaien in race 2? Dat zal na een teleurstellende kwalificatie dan moeten gebeuren via een inhaalrace…

Start

Veel dingen zijn in de Formule E net een beetje anders dan in andere raceklasses, maar dat pole position de beste plek is om een race te beginnen is niet een van die dingen. Polesitter Alexander Sims verdedigt na de start in zijn dikke BMW de leiding, voor de altijd vriendelijke Sébastian Buemi in zijn Nissan. Ervaren rot Di Grassi sluit in de Audi aan op plek drie. In de achterhoede doet de Vries ondertussen meteen goede zaken door een paar plekjes te winnen. Teamgenoot Vandoorne is ook lekker bezig. Hij stoomt op van plek twaalf naar plek tien.

A good clean start for @AlexanderSims sees the @BMWMotorsport man take a big lead as we go green in Diriyah 🔋 #DiriyahEPrix pic.twitter.com/sTFRrA0TL7 — ABB Formula E (@FIAFormulaE) November 23, 2019

Zoals we in de Formule 1 ook zo vaak zien, trekt raceleider Sims vervolgens al snel een gaatje van een seconde of twee naar Buemi. Maar Buemi blijft tenminste nog aan het elastiek hangen. Dat kan namelijk niet gezegd worden van Di Grassi, die het tempo van de voorsten niet kan volgen. Omdat het lastig inhalen is op het circuit van Diriya vormt er zich achter de Braziliaanse ex-F1 coureur al snel een treintje. Zuiderbuur Jerome D’Ambrosio vinden we helaas niet meer terug in deze tsjoek-tsjoek, want hij valt uit met technische malheur. Jazeker, ondanks het gebrek aan bewegende onderdelen in de motor gebeurt ook dat weleens in de FE.

Mid Race

Antonio Felix da Costa, vorig jaar nog rijdend voor BMW en winnaar op dit circuit, verliest uiteindelijk zijn geduld en wringt zijn DS Techeetah langs Di Grassi. Daarna blijkt dat Di Grassi de boel echt flink aan het ophouden is, want Antonio rijdt vrij rap het gaatje dicht naar Buemi. Aangesloten bij de staart van de Zwitser gaat het echter helemaal mis: da Costa tikt Buemi aan, waarbij die laatste in de rondte gaat. Di Grassi profiteert en pakt de Portugees weer terug. Voormalig Red Bull protegé Antonio blijkt daarna nog steeds snel en gevaarlijk te zijn, maar hij en zijn tegenstrevers weten nu natuurlijk dat hem een straf boven het hoofd hangt.

Desondanks, of misschien juist hierdoor, blijft Da Costa de man die de actie op de baan aantrekt. Als hij Di Grassi voor de tweede keer aanvalt, denken Sam Bird en Mitch Evans mee te kunnen profiteren, door ook snel langs de Brazo te glippen. Die vlieger gaat echter niet op, omdat Evans in zijn enthousiasme Bird raakt en elimineert. Zero points voor de winnaar van race 1 dus, die in een ver verleden ooit tweede werd in het GP2 kampioenschap. Het incident zorgt tevens voor het inzetten van de safetycar.

Dat betekent natuurlijk ook dat het veld weer dicht bij elkaar wordt gebracht. Bij de herstart denkt Sims slim te zijn door zijn Attack Mode te gebruiken om zijn naaste belager van zich af te houden. Die laatste heet inmiddels trouwens Di Grassi, omdat Da Costa zijn straf moet inlossen. Sims slaagt in zijn opzet, maar heeft dan de pech dat Robin Frijns helemaal in zijn uppie de wallride van zijn teamgenoot probeert na te bootsen. Dat is trouwens ook balen voor Vandoorne, die net zijn attack mode had aangevuurd. De Belg heeft daar nu geen fluit aan.

.@EnvisionVirgin's day goes from bad to worse as @RFrijns is now also out of the race #DiriyahEPrix pic.twitter.com/Bhbv3famqJ — ABB Formula E (@FIAFormulaE) November 23, 2019

Dit brengt weer een safetycar, waarna blijkt dat de FE nog wat groeipijnen heeft qua wedstrijdleiding. Als de race weer herstart wordt, is de auto van Frijns nog niet helemaal geborgen. Terwijl veel coureurs dus enthousiast hun attack modes gebruiken, blijken dit allemaal losse flodders te zijn. De wedstrijdleiding last namelijk meteen een full course yellow in. Lekker gewerkt!

Finish

Zo rijden we naar de finish met Sims voor Di Grassi, Sims teammaat Maximilian Günther en Vandoorne. Di Grassi wil echter nog wel wat proberen en opteert ervoor om zijn F-Zero achtige attack-modus nu op te laden. Hij valt daardoor terug tot achter Günther en Vandoorne, maar de Belg pakt hij al snel weer terug. Daarna kan Di Grassi op jacht naar het BMW-duo dat op koers lijkt naar een klinkende één-twee.

Helaas voor de Braziliaan toont voormalig F2-coureur Günther zich een capabele verdedigende rijder. Maximilian sleept plek twee uit het vuur terwijl leider Sims onbedreigd naar de zege rijdt. Di Grassi wordt derde. Vandoorne grijpt na zijn derde plek van gisteren net naast het podium met de vierde plaats, voor Mortara, Lotterer*, Rowland en De Vries. De Sneekenaar vecht zich daarmee dus goed terug na een matige kwali.

Sims pakt na het eerste weekend de leiding in het kampioenschap met 35 punten, voor Vandoorne die 27 units verzameld heeft. Bird staat ondanks zijn nulscore in de tweede race toch nog derde, met 26 punten. De Vries en Frijns vinden we voorlopig terug in de staart van de top-10, met veertien respectievelijk tien punten.

Het is nu even wachten op het volgende raceweekend, want dat staat pas 18 januari 2020 op de kalender. De coureurs chillen dan in het hete Santiago de Chile, alwaar er overigens maar één race verreden zal worden. Datzelfde geldt voor de races in Mexico Stad, Marrakech, Sanya, Rome, Parijs, Seoul, Jakarta, Berlijn en New York, waarna het kampioenschap in juli tot een apotheose zal komen met een double header in Londen. Spann0nd…

*vlak na de race werd bekend dat Lotterer nog een straf heeft gekregen, waardoor De Vries nu als zevende is geclassificeerd

De volledige uitslag