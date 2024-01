Koninklijke Ferrari 328 in ongebruikelijke kleurencombi

Er hangt een koninklijk tintje aan deze blauwe Ferrari 328.

Een Testarossa, een 355 of een 288. Ja dat zijn de oudere Ferrari’s waar je wel even naar blijft kijken. Maar een 328? Dit model krijgt een stuk minder liefde en dikke kans dat je na een paar seconden kijken weer doorloopt. Op InterClassics 2024 moet je dat zeker niet doen met deze blauwe Ferrari 328!

Er is een reden dat juist deze klassieker in Maastricht staat. Het is namelijk niet zomaar een 328. De allereerst eigenaar was Mohammed Bin Fahd El Sudeiri. Nu zegt die naam je misschien niet heel veel, maar dat is de een Saoedische prins. Normaal gesproken zijn auto’s uit ‘de zandbak’ minder geliefd, maar als er een koninklijk tintje aan hangt is het natuurlijk een ander verhaal.

De prins heeft gekozen voor een blauwe Ferrari 328 met een wit interieur. Een vrij ongebruikelijke combinatie voor een 328, wat dit exemplaar nu juist zo bijzonder maakt. De auto staat in topconditie op de beurs. Met nieuwe Michelin-banden, een bijgehouden onderhoudshistorie en de auto beschikt ook nog over de originele meegeleverde kofferset van Ferrari.

De Ferrari 328 GTS komt uit 1987. Het model beschikt over een 3.2 liter V8, gekoppeld aan een handgeschakelde versnellingsbak met vijf verzetten. Met 274 pk en 305 Nm aan koppel voldoet deze Italiaan niet meer aan moderne maatstaven. Maar maakt dat echt uit met zo’n badge?

Vol wegtrekken bij het stoplicht moet je ook zeker niet doen. Want er zijn vandaag de dag behoorlijk wat EV’s die je er uit gaan trekken. Gewoon cruisen over de boulevard dus. De 328 GTS sprint in 5,8 seconden naar de honderd. De topsnelheid bedraagt 267 km/u.

Je kunt de auto zelf bekijken op InterClassics 2024. De beurs is te bezoeken tot en met morgen in het MECC in Maastricht!