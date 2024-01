‘Porsche Carrera GT-eigenaren negeren terugroepactie’

Met je Porsche Carrera GT rijden is sinds de terugroepactie een risicovolle operatie.

Sinds de zomer van 2023 is de Porsche Carrera GT een kunstobject geworden. Geen auto. Waarom? Omdat je er niet mee mag rijden. Wereldwijd is er een terugroepactie in het leven geroepen door de Duitse autofabrikant. Vanwege corrosie kunnen bevestigingsbouten op de voor- en achteras afbreken met alle gevolgen van dien.

Porsche Carrera GT terugroepactie

Het vervelende is: Porsche heeft de terugroepactie georganiseerd, maar is nog niet daadwerkelijk op grote schaal CGT’s aan het repareren. Vorig jaar communiceerde de Duitse autobouwer al dat het onderdelen verwacht in het derde kwartaal van 2024. Tot die tijd is het advies om niet te rijden met de auto.

Dat advies is overgenomen door overheidsinstanties, waardoor de autoverzekering mogelijk niet meer geldig is. Dat betekent in geval van een (eenzijdig) ongeval er bij schade niet uitgekeerd wordt. Met een auto van meer dan een miljoen euro wil je dat risico niet lopen. En dus staan sinds vorig jaar CGT’s wereldwijd stil.

Blijven rijden

Volgens Jalopnik zijn er, in elk geval in de Verenigde Staten, nu twee kampen. Keurige Carrera GT-eigenaren die inderdaad geen meter meer hebben gereden sinds de communicatie van Porsche. Maar ook een groep die zegt: ik blijf gewoon rijden. Bij dat laatste kan ik het me eerlijk gezegd wel voorstellen als je wat kilometers maakt in niemandsland, om de benen van de Porsche te strekken. Want stilstaan is slecht voor een auto. Laat staan meer dan een jaar.

Aan de communicatie van Porsche is niets gewijzigd. In juli 2023 sprak het merk de verwachting uit dat de juiste onderdelen in Q3 2024 arriveren. Nog steeds mikt men op het derde kwartaal. Maar dat is een verwachting, er kan ook vertraging optreden.

Het hele gedoe met de Porsche Carrera GT terugroepactie heeft weinig gedaan met de waarde van de auto. Ondanks het feit dat je de auto officieel niet mag rijden, blijft de auto vooralsnog langzaam stijgen in waarde. 1,5 miljoen euro aftikken voor een CGT in nette staat is anno 2024 nog steeds het geval. Dat is in elk geval goed nieuws voor bezitters die er eentje hebben.

Foto: rode Porsche Carrera GT via @wilbertphotography op Autoblog Spots