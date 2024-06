Koop dan! Tof setje ID Buzzen als occasion

Kies er één of koop ze beide, maar tof zijn ze allebei, de ID Buzzen uit dit setje als occasion.

De Volkswagen ID. Buzz doorloopt hetzelfde proces als eigenlijk elke auto. Het begint met ietwat dik aangezette persfoto’s waarbij je denkt: cool, een retrobusje op basis van de oude T1. En dan zie je een paar persdemo’s, in diezelfde kleurtjes, en vind je hem nog steeds cool. En dan koopt men ze. En blijkt dat veel van die leuke opties duur zijn. En als werkbus bestel je hem toch in het wit. Toegegeven, hij kan het hebben, maar de ID. Buzz is nu wel echt van tof retroding naar ietwat normale bus gegaan.

Occasion

Toch kost het één keer kijken naar de lanceerspecificatie om te bedenken dat de ID. Buzz toch wel erg leuk is. Ze zijn nog wel ietwat prijzig, al is minder dan 50.000 euro wel de goede kant op aan het gaan. Mocht je nét 8.900 euro meer dan dat hebben, dan heb je zelfs de keuze tussen twee erg tof uitgevoerde Buzzen, bij dezelfde dealer en in hetzelfde thema.

Porsche

Als je toch op de retro-tour bent, waarom dan niet iets anders leuks terug brengen naar het heden? Porsche vond namelijk vaak een handige reisgenoot in hun race-avonturen in de Volkswagen T1. Tegenwoordig doet Porsche dat anders, maar verschillende exemplaren van de ID. Buzz brengen dit thema terug naar 2024. Zo kun je kiezen: wil je eentje die gebaseerd is op de grijs-met-oranje Porsche-racers met Martini-strepen, of wil je eentje die in de bekende donkerrode kleur is gemaakt als ‘Porsche Renndienst?’ Allebei zijn ze namelijk beschikbaar.

Kopen

Grappig genoeg begonnen beide deze exemplaren als vrijwel dezelfde ID. Buzz. De zilveren met Martini-strepen houdt zijn zilveren kleur met alles erop gestickerd. Dit is een ID. Buzz 1st met een 77 kWh accu en 204 pk. De Renndienst is eveneens zilver, de rode Renndienst-kleur is een wrap. Ook dit was een 1st, maar dan een 1st Max (wat F1-fans ook vaak te zien krijgen). Daarmee is de zilveren eigenlijk leuker, want Martini, maar de rode is completer voor het feit dat allebei de Buzzen 58.900 euro kosten.

De advertentie voor de zilveren check je op Marktplaats, en die van de rode toevallig ook op Marktplaats.