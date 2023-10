Volkswagen heeft voorraad over: 10.000 Euro korting op ID Buzz

De Volkswagen ID Buzz lijkt een schot in de roos dat niet aan te slepen is. Maar is dat zo? Volkswagen geeft nu 10.000 Euro weg op voorraad.

Tot nu toe worden we op de redactie over het algemeen nog niet héél warm van EV’s. Oké, er is wel hier en daar wat leuks verkrijgbaar. Een Taycan, een e-tron GT, een Rivian R1S, een Honda E…Ze laten zien dat er ook met een blender onder de kap best wat sjeu mogelijk is. Dus wie weet wat de toekomst brengt. Maar voor nu is het veelal saai.

Hoewel de Volkswagen ID Buzz ook zeker in het rijtje mag van guitige EV’s. De nieuwe iteratie van de hippie-bus is nu hipper dan ooit met zijn accu’s. Iedereen krijgt een glimlach op zijn gezicht bij het zien van de bus. Het is alleen, wel ook een beetje prijzig. En in sommige opzichten, hoewel je dat niet zou verwachten, ook een beetje krap.

Volgend jaar komt er een langere versie van de ID Buzz op de markt. En mogelijk zit iedereen daarop te wachten. Of is de prijs van de Volkswagen gewoon toch een belemmering. Hoe dan ook: je zou verwachten dat ze niet aan te slepen zijn, maar dat is klaarblijkelijk niet zo. Volkswagen heeft een bak nieuwe ID Buzz-en op voorraad die kennelijk niet zonder extra duwtje over de toonbank willen.

Daarom biedt Volkswagen de ID Buzz pro advantage aan uit voorraad. Het advantage voor de klant bedraagt in dit geval 10.000 Ekkermannen korting. De prijs komt daarmee niet meer uit op 67.490 Euro, maar op 57.490 Euro. Hiervoor heb je de 77 kWh accu en 19″ pornojetsters genaamd ‘Tilburg’.

De uitrusting is verder prettig met automatische klimaatcontrole, verwarmde voorstoelen, elektrische interieurvoorverwarming, rijhulpjes et cetera. Het is niet meer dat je zwetend moet slingeren om ramen naar beneden te laten zoals in een kale Golf IV.

Voor een gezin met max drie kinderen met zonnepanelen op het dak dat op vakantie gaat in eigen land, is het dus feitelijk de ideale auto. De koop dan kan tot eind dit jaar. Of, wacht jij toch op de 25 centimeter langere lange ID Buzz met een iets grotere (86 kWh) accu? Laat het weten, in de comments!