Deze Volkswagen ID. Buzz kent zijn klassiekers

Een uiterst klassiek wrapje maakt van deze Volkswagen ID. Buzz net even een wat leuker apparaat dan het al is.

De Volkswagen ID. Buzz heeft de tongen al meer dan genoeg losgemaakt onder vrijwel iedereen, autofanaat of niet. Je kent ofwel het sentiment van de originele Volkswagen T1, of je kan het retro-design waarderen, of je zoekt een personen- of bedrijfsbus die er kek uitziet en elektrisch is. En dat retro doet de ID. Buzz al in overvloed. Met het grote Volkswagen-logo voorop en de optioneel tweekleurige lak kun je ‘m eigenlijk al precies zo samenstellen als zijn verre voorvader.

Volkswagen ID. Buzz met wrap

Vandaar dat de Volkswagen ID. Buzz van vandaag het over een andere boeg gooit. Hij eert een klassieker, maar niet perse eentje die gelinkt is aan het verleden van de VW Bus. Er is namelijk gekozen voor een wrap die de Buzz laat lijken op de Mystery Machine van Scooby Doo. Ook de karakters van Scooby Doo, die decennialang voor spannende avonturen zorgden, hebben vervoer nodig. De Mystery Machine is precies dat, een kleurrijke bus met bloemetjes en andere ontwerpen erop.

Mystery Machine

De originele Mystery Machine is gebaseerd op een Amerikaans busje uit de jaren ’60, men meent dat er een Dodge A100 of Chevrolet G-Body Panel Van in te herkennen is. Gezien de natuur van de bijna hippie-achtige kleurstelling op de Mystery Machine zou een Volkswagen T1 eigenlijk veel logischer zijn. Maar goed, ook zonder een directe link naar het verleden staat de kleurstelling ook leuk op een Volkswagen ID. Buzz.

KW schroefset

De Volkswagen ID. Buzz Mystery Machine wordt getoond door het Indonesische Concept Motorsport. Voor zover wij begrijpen hebben zij niet voor de wrap gezorgd, maar wel voor de stance van de auto. Zij hebben er namelijk een KW V3 schroefset onder gelegd. Die is er nu ook voor de Volkswagen ID. Buzz om hem iets te verlagen. De gekozen velgen zijn niet fantastisch, maar goed, het past erbij. De ID. Buzz ligt niet opvallend veel lager dan normaal, maar je kunt de schroefset eventueel van hoogte veranderen. Er is dus meer mogelijk dan wat we vandaag zien. En hey, je wil natuurlijk ook nog af en toe een drempel kunnen nemen.

Het idee van een verlaagde Volkswagen ID. Buzz met een Mystery Machine-kleurstelling is in ieder geval leuk bedacht. Helaas verwachten wij niet dat ‘ie overvliegt vanuit Indonesië, maar gelukkig hebben we de plaatjes nog. (via Concept Motorsport)