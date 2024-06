Oeps: staatslimo Kim Jong-Un zit vol met onderdelen vijand

Blijkt het cadeautje van Poetin een Trojaans paard? De nieuwe staatslimo voor Kim Jong-Un zit vol met onderdelen van een natie waar de grote leider geen fan van is.

Vladimir Poetin en Kim Jong-Un kunnen elkaar goed vinden in de moderne wereld, waar beide landen een vuist proberen te maken tegen de linkerhelft van de wereld. Er zit een hoop (nucleaire) kracht tussen de twee landen en zoals het lijkt zijn ze er niet op tegen om samen te werken. Zoals @willeme jullie vorige week vertelde: Poetin geeft zelfs een cadeautje aan Kim Jong-Un in de vorm van een twee exemplaren van de Russische Aurus Senat die de Noord-Koreaanse leider als staatslimousines kan gebruiken. Een oer-Russisch product als geste, moge de samenwerking lang duren.

Trojaans paard

Een gegeven paard moet je niet in de bek kijken, maar een gegeven Trojaans paard? Aurus is namelijk een Russisch merk dat in korte tijd meerdere modellen plande, en dus ook moest bouwen. Dat laatste gebeurde met onderdelen die ze overal en nergens konden vinden. Wat blijkt: Aurus heeft een groot deel van hun onderdelen ingekocht, waarvan het grootste deel, zo’n 5 miljoen dollar, uit… Zuid-Korea.

Vanuit technisch oogpunt geen probleem. Zuid-Korea staat voor ons bekend als een groot leverancier voor technologie en tegenwoordig ook een belangrijke speler in de automotive sector. Voor ons in de Westerse wereld, ja. Zuid-Korea heeft zich nogal westers georiënteerd sinds het een belangrijke economie is geworden. Dat vindt het totalitaire regime in Noord-Korea maar niks. Dus hoe fijn is het dan dat je als Noord-Korea een ‘Russische oerproduct’ krijgt dat niet tot stand had kunnen komen zonder een groot aandeel in firma’s uit een land waar je geen vrienden mee bent?

Ook al weigeren de meeste toeleveranciers wederhoor bij Reuters, één firma die het wel doet zegt dat ze inderdaad onderdelen leveren voor Aurus en ze niet bang zijn voor potentiële sancties die dit akkefietje oplevert. Of het überhaupt de gang van zaken gaat aanpassen is niet bekend. Want duur is een Aurus Senat toch wel met een bedrag van meer dan 500.000 euro op het prijskaartje.