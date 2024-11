Koop de 7 Serie van een voetballegende op Marktplaats

Voor een relatief zacht prijsje heb je gewoon de auto van een voetbalgrootheid.

Tussen alle EV’s door pakken we vandaag ook nog even een lekker old school auto. Wat dacht je van een E38 7 Serie, misschien wel de mooiste generatie Siebener? En dit exemplaar is extra interessant, vanwege de eerste eigenaar.

We zullen maar meteen verklappen om wie het gaat: volgens de Marktplaats-advertentie was deze BMW van niemand minder dan Søren Lerby. Deze Deense voetballer werd vijf keer kampioen met Ajax, won de Europacup met PSV en werd twee keer Duits kampioen met Bayern München. We mogen dus gerust spreken van een legende.

Ondanks zijn verdiensten in de voetballerij bleef Lerby toch nog redelijk bescheiden. Hij kocht namelijk niet de topversie van de 7 Serie met V12, maar de 740i. Wat uiteraard ook een dikke bak, want die had toen nog gewoon een V8. Deze levert 286 pk en 440 Nm aan koppel.

De 7 Serie is stijlvol uitgevoerd, in Orientblau met een beige interieur. De 20 inch velgen zijn misschien een beetje too much. Er zit ook nog een setje 19 inch Alpina’s bij, maar dat zijn helaas wel replica’s en ze zijn ook niet period correct. Dus wellicht moet je toch nog even zelf een setje velgen ritselen.

Volgens de verkoper heeft Søren Lerby de auto nieuw in Monaco gekocht en vervolgens als verhuisgoed meegenomen naar Nederland. Dat moet dan in 2000 zijn geweest, want dat is het jaar dat deze auto geïmporteerd is.

Inmiddels heeft de auto al zeven particuliere eigenaren gehad en staat er 310.516 km op de teller. Hij wordt nu aangeboden op Marktplaats voor €12.500.