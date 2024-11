Renault Zoe 2019-2024 occasion aankoopadvies

Alle ins en out vertellen we je in het occasion aankoopadvies van de Renault Zoe 2019-2024.

De Renault Zoe is al onder ons vanaf 2013. Het is de eerste realistische volledig elektrische auto in het B-segment. Daarmee liep het merk voor de markt uit. Wat ze ook hadden bedacht was het concept van de huuraccu. De vanafprijs van de auto ging daarmee zo’n 8.000 euro omlaag en je maakte vervolgens per maand een bedrag over om het batterijpakket van Renault te huren.

Dit betekent dat als de accu onder de 75% capaciteit komt, dat de accu vervangen wordt op kosten van Renault. Daar betaal je echter dan wel een bedragje per maand voor. Afhankelijk van de kilometers moet je uitrekenen of het een handige optie is. In sommige gevallen was het overigens mogelijk om de accu te kopen, dus let hier op bij aanschaf van een occasion.

Op zich slim bedacht om deze EV betaalbaar te maken voor een groter publiek. Ook zakelijk interessant, want mocht je al bijtelling moeten betalen voor de EV dan is de catalogusprijs lager en het abonnementsgeld voor de batterij schrijf je elke maand weg als zakelijke kosten.

Vanaf eind 2020 stopte Renault met het aanbieden van deze huurconstructie, vanaf dat moment is de auto alleen nog maar te kopen inclusief batterijpakket. Let op, je occasion kan nog wel een huurbatterij hebben, dit wordt nog steeds wel door Renault ondersteund. Op 30 maart 2024 is de productie gestopt, want de Renault 5 E-tech komt eraan en die moet de Zoe volledig doen vergeten.

Even terug naar 2013, het begin. De Zoe was een paar jaar lang de bestverkochte elektrische auto, en mede daardoor is er ook een redelijk tweedehands aanbod.

Met de tijd werd de Renault Zoe een stuk beter. De auto valt in te delen in drie series. De eerste was van 2013 tot 2016 leverbaar. Daarna (serie 2) kwam er een Zoe met iets verbeterde motor en accu’s. Er was in eerste instantie een versie met 90 pk (R90) en later eentje met 110 pk (R110). In de 90 pk versie was oorspronkelijk een 22 kWh pakket gemonteerd, later als Q90 en R90 ook gekoppeld aan een 41 kWh batterij. De R110 heeft een 41 kW accupakket. In beide gevallen is de actieradius flink toegenomen.

De Zoe wordt in 2019 flink aangepakt tot de versie die wij vandaag bespreken. Ditmaal krijgt de auto ook echt een facelift met nieuwe bumpers, wielen, kleuren en bekledingen. Ook het interieur krijgt een heel welkome update. De Renault Zoe is luxer en heeft meer klasse. De R90 is komen te vervallen. Er is een R110 en R135. Beiden nu gekoppeld aan een 52 kWh batterij waarmee je bijna 400 km op een lading moet kunnen halen.

De derde serie die we vandaag bespreken is de uitvoering die je wil hebben als je ook écht wil kunnen snelladen. Vanaf 2019 heeft de Zoe een CSS aansluiting in de neus gekregen waarmee je ook echt binnen een uur de auto met maximaal 50 kW tot 80 procent kunt opladen.

Al met al toch best een populaire EV en daarom doken we in de ervaringen van de berijders en zetten voor jou alle aandachtspunten die we konden vinden op een rij om aan te denken als je een Renault Zoe 2019-heden occasion wil aanschaffen.

Aandachtspunten

Als je een tweedehands Renault Zoe 2019-2024 wil kopen, dan hebben we een aantal tips voor je. De betrouwbaarheid is op zich in orde, maar loop toch even door de lijst met Renault Zoe 2019-2024 problemen van dit occasion aankoopadvies heen.

Carrosserie en interieur

De achterklep kan soms een beetje rammelen door speling op de scharnieren en het slot. Dat kan niet veel kwaad, maar irritant is het wel. De scharnieren afstellen zorgt meestal dat het is opgelost.

De achterportieren gaan open met een hendel die in de raamstijlen verstopt zitten. Online lezen we dat eigenaren die achterportieren eigenlijk niet open krijgen met één hand. Eerste wereldproblemen natuurlijk, maar als je met je boodschappentas aan komt lopen toch irritant.

Het interieur van na 2019 ziet er een stuk frisser en minder belegen (en wit) uit dan de eerdere versies. Dit heeft onze voorkeur, maar dat is ook een kwestie van smaak.

De zitpositie is net wat hoger dan bijvoorbeeld in de Renault Clio. Dat komt door het batterijpakket dat in de bodem van de auto zit. Voor wie een net wat hogere instap wil dus een goede optie, zo’n Renault Zoe occasion. Wie liever een sportieve zit heeft, heeft pech. Probeer de stoelen goed uit, zeker niet elke eigenaar is enthousiast over de zetels. Te weinig steun en geen lendensteun. Beter na de facelift.

Check even de waterafvoergaatjes in de motorruimte. Die vind je in de kunststof goot tegen het schutbord. Maak die regelmatig schoon en vrij want raken die gaatjes verstopt dan loopt het water niet netjes weg tijdens een hevige regenbui of in de wasstraat, maar loopt het in de voetenruimte bij de bijrijder. Natte matten. Ook lekkage bij de voordeuren komen we tegen, dus even checken op water en vocht ook onder de matten.

Onderstel

Het onderstel dan. Weinig spannends te melden. Hij is voor zijn formaat zwaar en stug afgeveerd. Luister wel even of je rammels hoort bij de voorwielophanging. Al je rammels hoort bij je Renault Zoe occasion zijn waarschijnlijk een aantal ophangrubbers aan vervanging toe.

Verder komen we krakende geluiden tegen bij het rijden over drempels. Dat is bijna altijd de stabilisatorstang en versleten koppelingen van die stabilisatorstang naar de wielen.

Een reservewiel is niet aanwezig, omdat krikken potentieel voor schade aan het batterijpakket kan zorgen. In plaats daarvan moet er dus altijd een bandenplakset in de auto aanwezig zijn. Deze hebben overigens een houdbaarheidsdatum, dus check die ook even.

Aandrijflijn

De elektrische Zoe is uiteraard altijd een automaat. Al het vermogen is dan meteen beschikbaar. Het komt het voor dat de schakelhendel kapot is. Die gaat dan ook via de noodprocedure niet meer in Drive. Dat wordt dan een korte proefrit…

Die schakelhendel heeft overigens geen P stand. Daarvoor is er een elektrisch bediende handrem met ‘Hold’-functie.

Elektronica

In de Zoe vind je het Renault R-Link systeem. Het systeem tot de facelift die we vandaag behandelde had last van vastlopers en werd als traag ervaren. Het systeem van na 2019 is een stuk beter en is het systeem dat je wil hebben in je Renault Zoe occasion.

We beschouwen de batterij ook maar even als elektronica. Dat batterijpakket is iets waar veel occasionkopers angst voor hebben bij een elektrische auto. Vind je er één met een huuraccu, dan moet je daar maandelijks voor betalen, maar gaat ie stuk dan wordt de batterij van je Renault Zoe occasion gewoon vervangen.

Let wel even op de maandbedragen. Die zijn afhankelijk van de grootte van je batterij en de hoeveelheid kilometers die je rijdt. Het varieert van zo’n 64 euro per maand voor de 22 kW uur batterij met maximaal 7.500 kilometer per jaar, tot 129 euro voor de 52 kW uur batterij met een onbeperkte kilometrage per jaar.

Overigens kun je de huuraccu ook alsnog kopen van Renault. Dan bepalen zij naar aanleiding van hoe oud de batterij is een prijs. Dan hoef je dus geen maandbedrag over te maken.

Koop je een Renault Zoe occasion met een koopaccu, dan moet je even goed opletten. In de Zoe zit een luchtgekoelde hoogspanningsbatterij. Die hebben sneller te maken met capaciteitsverlies dan watergekoelde batterijen. Zeker als je eentje vindt met een koopaccu waarvan de garantie (8 jaar tot 160.000 km) verlopen is, is het laten uitvoeren van een batterijcheck voor aanschaf eigenlijk wel een must.

Sommige verzekeringsmaatschappijen vereisen bij een huuraccu een aparte verzekering voor het batterijpakket. Die is officieel door de huurconstructie geen onderdeel van de auto. Check dat goed, want het kan een duur grapje zijn bij een eventuele aanrijding.

Problemen met laden lijkt meestal aan de laadpaal te liggen, maar we komen online toch ook wel wat defecte interne laders tegen. Let wel op met dat klepje voor de laadaansluiting, die wil nog wel eens afbreken. Duur geintje want de hele unit moet vervangen worden en dat kost zo’n 600 euro. We komen als tip tegen om het veertje en het scharnier van het klepje vet te houden, dan blijft alles soepel open en dicht gaan en breekt hij minder snel af. WD 40 to the rescue.

Dan nog even de actieradiusmeter. Die is minder secuur dan je zou willen lezen we nog wel eens. Dat geldt dan vooral bij de kleinere accu’s met minder rijbereik. Probeer niet tot de laatste kilometer door te rijden voor je een laadpaal opzoekt.

Overigens nog een stukje consumentenadvies. Hoort eigenlijk niet helemaal bij dit occasionaankoopadvies omdat we alleen na de facelift behandelen, maar kijk je toch naar een oudere Renault Zoe occasion, laat die 22 kWh batterij maar gewoon staan. De actieradius is in de praktijk zo’n 140 kilometer en als de capaciteit van de batterij iets terugloopt of het is koud buiten, voldoet deze batterij eigenlijk gewoon niet.

Motoren

Motorisch is er weinig te melden. Niet gek bij een elektrische auto natuurlijk. De 135 pk versie is de sterkste versie met de grootste batterij en de grootste actieradius en die wil je dus. Maar ook de andere versies komen prima mee met het verkeer.

Volledig elektrisch

Zoe 88 pk & 210 km NEDC, 22 kWh batterijpakket (tot 2016)

Zoe Q90 88 pk & 370 km NEDC , 41 kWh batterijpakket (2016-2018)

Zoe R90 92 pk & 317 km WLTP, 41 kWh batterijpakket (2016-2019)

Zoe R110 108 pk & 300 km WLTP, 41 kWh batterijpakket (2018 – 2019)

Zoe R110 108 pk & 390 km WLTP, 52 kWh batterijpakket (vanaf 2019)

Zoe R135 135 pk & 390 km WLTP, 52 kWh batterijpakket (vanaf 2019)

Aanbod Renault Zoe 2019-2024 op Marktplaats

Er is een aanzienlijk aanbod aan occasions op Marktplaats, ook de Renault Zoe 2019-2024 is er te vinden. Op moment van schrijven zijn er zo’n 247 exemplaren van de Renault Zoe op Marktplaats.nl te vinden waarvan zo’n 129 stuks van na de facelift. Dat begint bij een speciaal exemplaar. Een Renault Zoe Cargo. Een bedrijfswagenuitvoering uit 2020, dus met twee zitplaatsen. Met net iets meer dan 50 duizend kilometer vraagt de verkoper er 8.400 euro voor. Maar of dat inclusief accu is of een huuraccu betreft staat niet in de advertentie. Huren van de batterij kon nog in 2020. De duurste is een hagelnieuw exemplaar uit 2023 dat je nu met drieduizend euro korting bij dealer kunt ophalen voor 37.028 euro.

Voor het totale aanbod van Renault Zoe 2019-2024 kun je natuurlijk terecht op Marktplaats Auto.

Wij reden met de Renault Zoe R135 Intens en die mochten we lenen bij Seldenrijk in Harderwijk.