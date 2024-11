Waarom deze revival van een legende een winnaar wordt

Er komt binnenkort weer een gave revival op de markt van een legendarische auto, waar nu een mooie naam op het cv verschijnt.

Als je wil dat er een Ford op de markt komt waar wél de correcte naam wordt gebruikt voor het model, moet je zelf aan de slag gaan. Gelukkig bedoelen we dat niet letterlijk, want er zijn bedrijven die het al doen. Zo is er een Britse firma genaamd Boreham Motorworks dat het heft in eigen handen neemt. Zij zijn van plan om twee legendes van Ford een nieuw leven in te blazen, als een van de grond af aan gebouwde nieuwe auto.

RS200 en Escort

De ene is de Ford RS200, de legendarische rallyauto die Ford speciaal ontwikkelde voor Groep B. En de andere is de Ford Escort, meer een soort manusje-van-alles. De Escort Mark I was naast rallyauto namelijk ook een zeer succesvolle asfaltridder en een firma die daar alles van weet is Alan Mann Racing.

Alan Mann Racing

Dit team, bekend van een rood met gouden livery, zat op de eerste rij als één van de teams die in de hoogtijdagen van de Ford GT40 met die auto reed. Daarna stortten ze zich dus op de Escort in het ‘Saloon Car Championship’, de voorloper van het BTCC. En daar waren ze onfeilbaar. Alan Mann bestaat nog steeds en dat beviel Boreham wel. Vandaar dat die twee elkaar omarmen.

Boreham kondigt aan dat Alan Mann één van de officiële partners wordt van het revival-project van de Escort en de RS200. Concreter dan dat wordt het nog niet, maar het lijkt evident dat de engineering en het onderste uit de kan halen qua prestaties wel aan Alan Mann toevertrouwd kan worden. Met zo’n cv kan het project van Boreham enkel maar een succes worden, nietwaar?

Nou is het enkel nog wachten op de productiemodellen. Qua styling lijkt het erop dat er goed gekeken gaat worden naar beide auto’s, dus ook dat ziet er puik uit. En denk niet dat Ford nog tussenbeide gaat komen: The Blue Oval heeft al een duim omhoog gestoken. Kom maar op!