Koop deze BMW 5-Serie uit 2013 met slechts 54 kilometers, op Marktplaats

De oplossing als je net als velen de nieuwe BMW 5-Serie niet zo mooi vindt: koop gewoon deze splinternieuwe unit uit 2013 op Marktplaats!

De geschiedenis herhaalt zich vaak en zo ook bij de nieuwe BMW 5-Serie. Medio jaren 80 kwam BMW op de proppen met de epische E34, een prachtig design van Ercole Spada. Deze blepper werd opgevolg door de zo mogelijk nog epischere E39. Deze borduurde voort op het design van de E34, maar was misschien net iets minder fraai. Het was wel een nóg betere auto. Veel beter ook dan de E-Klasse en de Audi A6 uit die tijd. BMW was officieel koning van het E-segment.

Helaas kwam daarna de E60. Geen slechte auto, maar volgens velen niet zo mooi als de voorgangers. Van buiten niet, maar zeker ook van binnen niet. Harder, goedkoper plastic en een dash dat niet meer naar de bestuurder gebogen was. Hoe durven ze! Opeens was de Audi A6 C6 een serieuze overweging.

Nadien nam BMW de teugels echter terug in handen met de F10. Zowel optisch als innerlijk veel meer de spirituele opvolger van de E34 en E39 dan van de E60. Met een caveat: het is wel meer een boot. Als je niet alle chassisopties aanvinkt, is het vooral heel erg comfortabel, niet per se meer scherp. Niet getreurd echter; Audi en Mercedes hadden er niks tegenin te brengen.

De G30 deed ten opzichte van de F10 hetzelfde als de de E39 deed ten opzichte van de E34: doorborduren op hetzelfde thema. Ietsje minder mooi, maar nog steeds herkenbaar en objectief gezien beter. Dat wil vooral zeggen iets lichter, potentieel iets betrouwbaarder en een beetje strakker.

De keuze F10 of G30 is een kwestie van welke motor je wil. Voor een ‘instapper’ op benzine is een vroege F10 met atmosferische zes-in-lijn natuurlijk niet te versmaden. In geval van een V8 kan je beter gaan voor de G30. Met een geblazen zes-in-lijn is de B58 van de G30 540i ook wel lekker en vooral qua verbruik beter dan de oude N55 535i. Qua diesels maakt het niet zoveel uit. Foute beslissingen zijn er echter niet.

De G60 (what’s in a name) lijkt echter de nieuwe E60 te zijn. Twijfelachtiger design, minder fraai afgwerkt interieur. De bonentellers hebben hier en daar gewonnen. Het is zeker geen slechte auto. Het is alleen niet zo überlegen ten opzichte van de concurrentie als voorheen. En dat schuurt ergens, omdat dat een bewuste keuze lijkt te zijn geweest. Dat wil je niet als je toch een aardig bedrag neertelt voor de BMW ervaring.

Om dat BMW even duidelijk te maken, kan je nu deze 520d kopen op Marktplaats. Dat zal hen leren. Het is een 520d die al drie eigenaren heeft gehad volgens de RDW en een ‘1’ op het kenteken heeft, maar die desalniettemin nooit verder is gekomen dan -jawel- 54 kilometer rijden in zijn leven. Best wel bizar voor een 520d, de versie die toch vooral gekozen wordt om relatief voordelig kilometers te maken.

De verkoper meldt de reden van het lage kilometrage dan ook niet. Uit niets blijkt dat deze 520d met voorbedachten rade gekocht is om te conserveren. Los van de bescheiden motor, is het net geen crisis-spec. Geen HUD, geen comfortstoelen, geen panodak, geen grote navi, geen adaptief onderstel, geen dikke velgen; er is duidelijk niet schuitig met vinkjes gestrooid op de optielijst. Een automaat, leder en een trekhaak zit erop. Dat is het eigenlijk wel. Gelukkig was de standaarduitrusting van deze generatie vijf al behoorlijk in orde. Maar het is dus in die zin niets speciaals.

Wel uniek dus echter: de kans om een praktisch fabrieksnieuwe Fünfer te kopen uit de betere dagen. Uit de tijd voor inflatie, COVID en SDG-terreur. Toen echte BMW 5-Series nog echte BMW 5-Series waren. Kijk nu naar dat stuur en dat leder; dat is gewoon nog correct mat in plaats van glimmend. Onze favoriete autopoetser zou tevreden zijn. Los van wat stof zien we maar 1 fout in het interieur. Namelijk de gekozen radiozender.

Iets zeggen over de vraagprijs is gezien dit unieke aanbod eigenlijk niet te doen, maar de 32.950 Euro die gevraagd wordt lijkt ons niet eens belachelijk hoog. Ja, je gaat natuurlijk niet de auto in een garage neerzetten en er nooit mee rijden. Dus, die eerste 50.000 kilometer die je rijdt gaat de waarde flink verminderen. Maar ja, dat is altijd zo als je ‘een nieuwe auto’ koopt. Daarbij kost een nieuwe G60 520d dik het dubbele. En dat is helaas een minder goede auto. Koopje dus eigenlijk, dit. Koop dan?