Koop de Alfa 8C van Bernhard Jr. op Marktplaats!

Bernhard doet zijn fraaie Alfa in de verkoop.

Bernhard Junior heeft niet alleen de naam van zijn opa geërfd, maar ook zijn voorliefde voor auto’s. Wat je verder ook van de man vindt, met zijn smaak qua auto’s is niks mis. Als je een Alfa Romeo 8C koopt, dan ben je een echte liefhebber.

De oplettende lezer denkt misschien: was de 8C van Bernhard niet zwart? En was dat niet een coupé? Dat klopt, Bernhard was destijds de eerste Nederlander die een 8C in ontvangst nam, en dat was een zwarte coupé. Later kocht hij echter ook nog een rode Spider. En die is nu opgedoken op Marktplaats.

De auto lijkt regelrecht van Bernhard te komen, want de auto is in 2014 geïmporteerd en heeft sindsdien nog maar 1 particuliere eigenaar gehad. In de advertentie wordt niet vermeld wie de eigenaar was, maar wel dat deze auto een bijzondere “provenance” heeft.

De auto is uitgevoerd in de typische 8C-kleur Rosso Competizione. Niet uniek, maar wel de perfecte kleur voor deze auto. Veel meer keuze was er ook niet: het standaardpallet bestond verder alleen uit lichtblauw (exclusief voor de Spider), grijs, zwart en nog een andere tint rood.

De 8C is niet alleen bloedmooi, maar klinkt ook fantastisch. De 4,7 liter V8 is verwant aan die van de Maserati GranTurismo, dus dan weet je genoeg. Met de Spider kun je extra genieten van een van de ultieme V8-soundtrack.

Bernhard heeft er niet enorm veel kilometers op gezet, maar deze Alfa 8C was ook zeker geen garage queen. De auto is regelmatig gespot in Amsterdam en Zandvoort. De teller staat nu op 38.859 kilometer. Toevallig staat er nóg een 8C Spider op Marktplaats, die heeft maar 6.144 kilometer op de klok. Dan is dit exemplaar toch beter gebruikt.

Op Marktplaats wordt er €239.950 gevraagd voor dit snoepje. Dat is minder dan de nieuwprijs van €309.562, maar de afschrijving valt mee. Dat mag ook wel, want met 329 geproduceerde exemplaren is de 8C Spider serieus zeldzaam.