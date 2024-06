Koop deze Alfa 147 GTA met sperdifferentieel

Een 147 GTA met sperdifferentieel is wel een topcombinatie.

Een geweldige auto hoeft geen perfecte auto te zijn. Integendeel. De leukste auto’s hebben vaak wel wat aandachtspunten. Maar voor de liefhebbersauto’s maakt dat niet uit. Kijk maar de Golf R32 waar waarde collega @jaapiyo het laatst over had. De Golf V R32 heeft een veel hoogwaardigere achterwielophanging, meer vermogen en betere besturing, maar toch wil iedereen de Golf IV R32.

Een van de concurrenten van de Golf R32 destijds was de Alfa Romeo 147 GTA. Dat is een auto waar je eveneens heel erg veel op kunt aanmerken, maar als je erin rijdt vergeef je ‘m alles.

147 GTA met sperdifferentieel

Alfa Romeo monteerde namelijk exact dezelfde Busso V6 van de 156 GTA in het vooronder van de 147. Ja, daar werd de neus een tikkeltje zwaar van, maar je kreeg wel heel veel vermogen (250 pk!), koppel (300 Nm) en een glorieus geluid voor terug. Helemaal tof was de bodykit: de 147 GTA heeft andere zijschermen en een grotere spoorbreedte. Ze hebben er echt werk van gemaakt om er iets bijzonders van te maken.

Helaas was alleen halverwege het budget op. Gelukkig is de eigenaar van de 147 GTA die je op de foto’s ziet zo slim geweest om een upgrade door te voeren: er is een sperdifferentieel gemonteerd.

Alfa Romeo monteerde dat op de 147 Q2, die met 150 pk en 310 Nm in principe zonder zou moeten kunnen. Op de GTA kon je het bij introductie niet bestellen, gek genoeg. Gelukkig kun je de onderdelen prima uitwisselen.

Marktplaats

Dat is dan ook wat hier gebeurd is. Het is een enorme verbetering waardoor je veel meer grip hebt bij het accelereren. De Busso V6 is namelijk behoorlijk hitsig en het binnenste wiel spint dan vrij snel door. Dat gaat nu dus niet gebeuren met dit exemplaar.

Het is niet de spannendste configuratie, maar het staat ‘m alsnog geweldig. Sterker nog, ergens komen de vredere wielpuipen er zo goed uit. Goed ook dat de eigenaar de 17 inch Teledials heeft. Die rijden aanzienlijk prettiger dan de plattere banden die je op de 18 inch wielen kreeg.

Deze auto begon zijn carrière in Zwitserland, waar dit soort auto’s heel erg goed verkopen. De distributieriem is onlangs vernieuwd en er zit een bijna nieuwe APK op. De prijs van 15.495 euro is stiekem best scherp.

Op Marktplaats vonden we een bijna identiek exemplaar voor 4 mille meer. Zie het als een soort garage-premie. De auto heeft slechts 132.896 km gelopen en kan er dus nog jaren tegenaan. Interesse? De advertentie kun je hier bekijken!

Meer lezen? Deze C-segmenters hebben een zescilinder aan boord!