Tesla Model Y 2021- 2025 occasion aankoopadvies

Alle ins en out vertellen we je in het occasion aankoopadvies van de Tesla Model Y 2021 – 2025.

Vandaag in ons Autoblog occasion aankoopadvies een volledig elektrische auto, de Tesla Model Y. Qua nieuw verkopen in 2023 en in 2024 de bestverkochte auto. Er is net een nieuwe geïntroduceerd en Elon Musk doet zijn best om de nieuw verkopen hoogstpersoonlijk te drukken, dus een ideaal moment voor een occasion aankoopadvies, zeker nu iedereen van zijn Tesla af wil.

Waar de Model X de SUV variant van de Model S was, is de Model Y de SUV variant van de Model 3. Nou ja hij is gebaseerd op de Model 3, maar wel zes centimeter langer en zeven centimeter breder. Ook de wielbasis is anders.

Bij de Model Y bedraagt deze 2,89 meter, anderhalve centimeter langer dan de Model 3. Het meest belangrijke voor veel kopers is de bodemvrijheid. Die is bijna 17 centimeter hoger en bijna 3 centimeter groter dan de sedan waarvan ‘ie is afgeleid. Nog een groot en heel belangrijk verschil (naast de hoge instap) is dat de Model Y een enorme vijfde deur heeft, terwijl de Model 3 een kleine sedan klep heeft.

Als je gaat zoeken naar een Tesla Model Y occasion dan kun je vier verschillende motoriseringen vinden. Hij is er gewoon als Model Y met achterwielaandrijving, als Long Range met achterwielaandrijving en met aandrijving op alle wielen en er is een Model Y Performance. De actieradius loopt van 455 tot 600 kilometer, afhankelijk van de motorisering.

De instapper gaat al in 5,1 seconden naar de 100 km/u en haalt een topsnelheid van 217 km/u. De Performance doet zijn naam eer aan en gaat van 0-100 km/u in slechts 3,7 seconden. De topsnelheid bedraagt 240 km/u.

Het grote voordeel van de Model Y ten opzichte van de Model 3 is dat je er veel meer mee kunt. Naast de grote klep is er ook plaats voor twee extra personen. Daarnaast is er veel meer laadruimte. Met alle banken plat kun je tot 1.841 liter verstouwen, dat is bijna evenveel als een Mercedes-Benz E-Klasse Estate. Ook kun je er een (veel) grotere kar achter hangen. Waar een Model 3 maximaal 1.000 kan trekken, is voor de Model Y een gewicht van 1.600 kg mogelijk (geremd).

Nog even iets over fiscale voordelen. Koop je een tweedehands Tesla Model Y dan kun je nog in aanmerking komen voor korting op de bijtelling. Exemplaren uit 2021 profiteren nog tot 2026 van 12 procent bijtelling over de eerste 40 duizend euro van de catalogusprijs. Exemplaren uit 2022 profiteren tot 2027 van 16 procent bijtelling over de eerste 35 duizend euro van de cataloguswaarde.

De auto is inmiddels niet meer vrijgesteld van de motorrijtuigenbelasting. Dit jaar krijg je nog 75 procent korting, maar wat de toekomst gaat brengen is nog onbekend. Onthoudt wel dat de auto bijna 2.000 kilo weegt, dus dat gaat nog wel wat kosten…

Aangezien er flinke aantallen van verkocht zijn is er online best het één en ander te vinden voor een gedegen occasion aankoopadvies. We doken in de ervaringen van de berijders en zetten voor jou alle aandachtspunten die we konden vinden op een rij om aan te denken als je een Tesla Model Y 2021 – 2025 wil aanschaffen.

Aandachtspunten

Als je een tweedehands Tesla Model Y 2021 – 2025 wil kopen, dan hebben we een aantal tips voor je. De betrouwbaarheid is op zich in orde, maar loop toch even door de lijst met Tesla Model Y 2021 – 2025 problemen van dit occasion aankoopadvies heen.

Carrosserie en interieur

Check even de dorpels van je Tesla Model Y occasion. Bij de eerste exemplaren kan afbladderende verf voorkomen, vooral bij de dorpels. Kan gewoon in de wasstraat gebeuren. Wel echt alleen bij vroege exemplaren.

Let ook even op vocht in de achterlichten. We zien het vaker bij Tesla. Op zich geen groot probleem en volgens de handleiding van de auto normaal. Als de auto opwarmt is het ook zo weg. Check even of er geen scheurtjes of iets dergelijks in zitten en of het echt “normaal” is zoals Tesla zelf aangeeft en er geen andere oorzaak is.

Het interieur is ruim. Er is enorm veel plaats voor passagiers en voor bagage. De voorstoelen zitten prima lezen we online, maar als je het vergelijkt met de premium merken zijn ze wel echt minder. De juiste zitpositie vinden is voor lange mensen lastig. We komen veel opmerkingen tegen over niet verstelbare hoofdsteunen die ver naar voren gekanteld staan.

Als je denkt achterin de middelste plaats vaak nodig te hebben, test hem dan wel even goed uit bij de proefrit. De middelste plaats op de achterbank wordt omschreven als onprettig.

In de bagageruimte die als zeer ruim wordt ervaren wordt er wel geklaagd over de hoedenplank. Zeker mensen met een kinderwagen geven aan de hoedenplank een onding te vinden en hem er maar gewoon helemaal uitgehaald te hebben. Hou dat even in je achterhoofd.

In de kofferruimte wordt ook wel wateroverlast gemeld. Het afdichtrubber dicht niet altijd goed af. Een nieuw rubber of de rand eronder afkitten is een goede oplossing. Maar kijk ook even in de kofferbak of je vochtvlekken of andere schade van water ziet.

Check even het stuurwiel. Ook hier betreft het eigenlijk alleen vroege exemplaren. Er worden blaarvorming en loszittende stuurwielen gemeld. Dit zou bij deze auto’s onder garantie opgelost moeten zijn, maar check het voor aankoop, dan kan het eventueel nog worden gefikst voor aankoop.

Wat betreft de geluidsisolatie zien we klachten voorbij komen over bandenrumoer in het interieur. Eigenaren die eerder een Tesla Model 3 reden geven wel aan dat het minder lawaaiig is dan in die auto, dus wel verbetering.

Onderstel

Als we kijken naar de afstelling van het onderstel, dan wordt de auto als stug of hard ervaren. Dat wordt door sommige eigenaren met andere banden opgelost, maar per modeljaar 2023 heeft ook Tesla zelf het onderstel zachter afgesteld. Een flinke verbetering als we het autojournaille mogen geloven. Ons advies is om het gewoon zelf uit te proberen tijdens een goede testrit.

De Tesla Model Y is behoorlijk hoog en zwaar en kan soms best wat wind vangen. Daar wordt de auto wat nerveus van. Dan ben je op langere ritten wel bezig om te corrigeren. Zet je de autopilot echter aan dan schijnt dat meteen een hoop rust te geven omdat de auto het dan zelf regelt. Dat schijnt goed te werken.

De auto is zwaar, bijna 2.000 kilo en kan als een EV uit de startblokken schieten. Daarmee slijten de banden bovengemiddeld snel. Collega @nicolasr heeft het ook al aangegeven, zijn Tesla is een bandenvreter. Check in ieder geval de staat van de banden op de Tesla Model Y occasion die je op het oog hebt. Beter ook een A-merk anders heb helemaal zo een lekke band of een nieuwe set nodig.

Aandrijflijn

Qua aandrijflijn heeft Tesla het goed voor elkaar. Waar de Model 3 nogal wat bijgeluiden uit de aandrijflijn kan hebben (voorwielophaniing, stuurkolom) komen we dit bij de Model Y eigenlijk helemaal niet tegen. Tesla heeft die zaken inmiddels kennelijk goed onder controle.

Remmen slijten amper. Doordat een elektrische auto als Tesla veel gebruik maakt van regeneratief afremmen is er weinig slijtage aan de blokken en schijven. Corrosie is een groter gevaar (denk ook aan dat strooizout). Check even de remschijven op putjes in het oppervlak. Is dat het geval dan is het tijd om de schijven te vervangen.

Elektronica

Dan de elektronica. Altijd veel te melden in een occasion aankoopadvies. Bij de Model Y valt dat echter wel mee. Dat komt omdat het merk steeds ‘over the air’ updates uitvoert. Daarmee zijn ook de oudere modellen qua software net zo modern als een splinternieuwe.

Let op, in 2023 zijn de parkeersensoren gewisseld voor een systeem dat vertrouwt op video-intelligentie. De parkeerhulp met camera’s wordt onnauwkeuriger en onbetrouwbaarder ervaren door eigenaren. Gelukkig kan dit nog verbeteren met updates over the air, maar hou daar rekening meer als je graag vertrouwt op sensoren bij het parkeren. Zoek dan een exemplaar van voor 2023.

Ook de autopilot vertrouwt volledig op camera’s en wordt niet meer ondersteund door een radarsensor. Dat is voor elke Tesla Model Y occasion het geval. Zo maar uit het niets remmen als de autopilot actief is komen we regelmatig tegen online. De software geeft er volgens eigenaren sowieso te snel de brui aan. Lichte mist en meteen werkt het systeem niet.

Laten we het batterijpakket even onder elektronica schuiven. Het zal bij een Tesla Model Y occasion misschien nog niet zo spelen, immers nog geen vijf jaar op de Nederlandse markt, maar bij een EV neemt de capaciteit van de batterij wel langzaam af. Reken op twee procent voor de eerste 1,5 jaar en vervolgens zo’n één procent per jaar. Dat gaat ten koste van je actieradius.

Bij twijfel is het altijd mogelijk om een batterijcheck te laten uitvoeren, dan weet je de staat van het batterijpakket met zekerheid. Die percentages zijn natuurlijk gemiddelden. Een auto die alleen maar aan de snellader heeft gestaan of veel kilometers op de klok heeft zal meer inboeten op de batterij dan een sleeper aan de grannylader.

De Tesla Model Y heeft overigens acht jaar garantie op het batterijpakket tot een maximum van 192 duizend kilometer. Dus als er iets niet oké is met de batterij, valt al het huidige aanbod met een bescheiden kilometerstand gewoon nog onder de garantie. Met uitzondering van de instapper, die is voorzien van een fosfor batterij in plaats van een lithiumaccu en heeft 8 jaar garantie tot 160 duizend kilometer op de batterij.

Motoren

Motorisch dan. De auto is er als Rear Wheel Drive en als All Wheel drive. Van twee naar vierwielaandijving doe je gewoon door er een elektromotor aan toe te voegen. Over de elektromotoren specifiek komen we weinig tegen.

Nog even iets over de actieradius. De Model Y met het compacte accupakket heeft een bereik van 455 kilometer WLTP. Als we daar de befaamde 3/5 regel van Wouter op loslaten is dat zo’n 300 kilometer effectief. Is het lekker koud dan gaat het hard. Als je keus hebt voor je Tesla Model Y occasion en het budget laat het toe, zouden wij die kleinste batterij links laten liggen en gaan voor een Long Range of een Performance.

Al moeten we hier wel bij aantekenen dat het compacte batterijpakket een fosforaccu is die je eigenlijk altijd tot 100 procent kunt opladen, waar het advies bij de lithium batterijen is maximaal tot tachtig procent te laden. Met dat in het achterhoofd verschilt de actieradius van de verschillende batterijpakketten dan weer een stuk minder,

Volledig elektrisch

Model Y RWD 299 pk & 455 km WLTP (vanaf 2022)

Model Y Long Range RWD 340 pk & 600 km WLTP (vanaf 2024)

Model Y Long Range AWD 441 pk & 565 km WLTP

Model Y Performance AWD 562 pk & 514 km WLTP

Aanbod Tesla Model Y 2021 – 2025 op Marktplaats

Er is een aanzienlijk aanbod aan occasions op Marktplaats, ook de Tesla Model Y 2021 – 2025 is er te vinden.

Op moment van schrijven zijn er zo’n 126 exemplaren van de Tesla Model Y 2021 – 2025 op Marktplaats.nl te vinden.

Dat begint bij een exemplaar uit 2021 met dik 186 duizend kilometer ervaring. Dat is de Long Range AWD en kost 29.999 euro. De duurste is een Tesla Model Y Performance uit 2023. Nog geen 7.800 kilometer op de teller en een prijskaartje van 53.000 euro precies.

Voor het totale aanbod van Tesla Model Y 2021 – 2025 kun je natuurlijk terecht op Marktplaats Auto.

Wij reden met de Tesla Model Y die we mochten lenen bij iLectric Cars in Almere.