Koop de Alfa Romeo Giulietta van DJ Jean op Marktplaats

Italofiel DJ Jean heeft meerdere Italiaanse Dickschiffs gehad. Koop jij deze Alfa Giulietta van plaatjesdraaier?

Op de redactie zijn wij vooral aan het azen op Alfa Romeo Giulia’s. Eindelijk zakken de Italiaanse RWD bolides naar prijzen die betaalbaar zijn voor stukjesschrijvende sloebers. Eigenlijk zijn wij wat minder geïnteresseerd in de kleine zus van de Giulia, de Giulietta. Die was er natuurlijk ook nog. Hoewel ‘natuurlijk’ eigenlijk nooit op zijn plaats is als je praat over het gamma van Alfa Romeo.

De Giulietta (Tipo 940) was er voor de Giulia en stond op een ‘Fiat’s Group Compact’ platform. Dat werd gedeeld met de Lancia Delta, plus de Fiat Stilo en Bravo. Ondanks de FWD was de Giulietta een fijn sturende C-segmenter. Dus is het logisch, dat er ook wat snelle varianten waren. De betere Golf GTI, zogezegd.

De Giulietta QV met de bekende 1750 TBI motor onder de kap (bekend van de 4C) is wat leuker en meer onbehouwen dan je gemiddelde moderne C-segment hot hatch. Maar helemaal giftig wordt het natuurlijk pas als je gaat voor de favoriete bezigheid van @willeme: tuning. DJ Jean ging voor een ‘stage 2’ setup met een andere turbo, een chippie en een resulterende dikke 300 pk. Er is ook een blèrpijp met klep en een boel extra carbon. En rood leder, want dat kan in een Italiaan.

De DJ verkocht de Giulietta om -jawel- in een Giulia Q te stappen. Maar later kocht hij de Giulietta toch weer terug. We can’t go back in time, but we can go back in place. Helaas ging de turbo stuk. Dat kan je ook wel eens hebben met tuning. De motor is opnieuw opgebouwd met volgens de verkopert alle pakkingen, lagers, keringen, seals et cetera vervangen. Tevens is er een nieuwe stage 2 turbo en een verse distributieriem met waterpomp geplaatst. Het zou een rekening hebben opgeleverd van 8.800 Euro. Nu staat de auto te koop voor 14.999 Euro. Koop dan, of zou jij liever die 612 hebben?