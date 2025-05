Wat denk je: verkocht Tesla in april NOG slechter?

De Tesla-verkoopcijfers zijn bekend.

Het is nog even afwachten tot de Bovag, de autoverkoopcijfers van april 2025 bekendmaakt. Gelukkig zijn er meerdere wegen die naar Rome lijden en meerdere manieren om de RDW-gegevens om te toveren tot lijstje met verkoopcijfers. Zo zijn we via een omweg achter de EV-verkopen van afgelopen maand gekomen. Wat denk je: zouden de Nederlandse Tesla-verkopen nog verder kunnen inkakken?

Het antwoord: oh jazeker! Het totaal aantal verkochte Tesla’s in Nederland kwam in april neer op 352 stuks. Dat waren er in april 2024 nog 1.462. Dat is een daling van 75 procent! Ten opzichte van maart 2025 gingen de verkopen nog verder omlaag en wel met 77 procent.

Reden achter verkoopflop

De bekende redenen voor de teruglopende Tesla-verkoop ken je: de topman valt niet in de smaak en mensen willen liever geen nieuwe auto die in de eerste week al krassen oploopt. Daarnaast is Tesla begonnen met het leveren van de nieuwe Model Y. Het is niet voor het eerst dat de Tesla-cijfers teleurstellen vlak na de introductie van de Juniper. De introductie heeft altijd even tijd nodig, dus dat zou ook invloed kunnen hebben op de registraties.

Van de Model Y kwamen er 161 nieuwe stuks op Nederlandse bodem. In april 2024 waren dat er nog 1.048 (-85 procent) . De Model 3 deed het eveneens barslecht. Tesla verkocht er afgelopen maand 187 stuks van. Een jaar eerder vlogen er in die periode 400 (-54 procent) over de toonbank.

Tekende statistiek voor het Tesla-drama

Zulke dalingen zijn natuurlijk absurd, maar er zijn nog wat indicatoren die aangeven hoe slecht het met Tesla gaat in Nederland. Het merk verkocht zo weinig auto’s in april dat het merk van Musk is ingehaald door MG. Je zult je schoonmoeder moeten uitleggen wat MG is, maar niet wat Tesla is.

Overigens heeft het ook te maken met een sterke maand van MG. Dankzij een nieuwe prijsstrategie verslaat de MG5 bijvoorbeeld ook de Volvo EX40, Hyundai Inster en Skoda Enyaq. Ook de andere MG’s verkochten prima, want het merk staat zesde in het lijstje van merken met de meeste EV-verkopen in april 2025.

Dus Ome Elon, als je graag aan de macht wilt blijven, zul je toch snel met drastische maatregelen moeten komen.