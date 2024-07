Actieradius, pk’s en meer van betaalbare Skoda Elroq bekend

Het details van de betaalbare Skoda Elroq na de klik!

Wat hebben we nodig? Betaalbare EV’s. Wanneer hebben we dat nodig? Nu! Ja, ze zijn onderweg. Denk aan de Renault 5, de onlangs gepresenteerde Hyundai Inster en ook bij de Volkswagen Groep zijn ze druk met het ontwikkelen van voordeligere elektrische auto’s.

In het geval van Skoda kun je de Elroq verwachten. Een elektrische auto voor het A-segment. Dit gaat een crossover worden, dus zie het als een soort mini-Enyaq. Nu is zijn grotere broer ontzettend populair onder leaserijdend Nederland. Overal waar je kijkt in ons land zie je wel een Enyaq rijden, dat belooft een potentiële hit voor de Elroq.

Prijzen hebben we nog niet, maar Skoda heeft wel andere hete details van de Elroq bekendgemaakt. De volledig elektrische auto ziet in oktober het licht en moet een echte value for money auto worden. Nu zijn Skoda’s dat altijd al geweest, in het geval van de Elroq ligt de focus op het lagere segment. Het segment waar vooral Nederlandse autoverkopers te vinden zijn. Een nieuwe auto is duur, dus verder dan het A- of B-segment komt men niet.

De nieuwe Skoda Elroq heeft een bagageruimte van 470 tot 1.580 liter. Zelf omschrijft het merk de auto als een SUV. Zet de EV lager op z’n poten en dit is wat we vroeger omschreven als een MPV. Deze Skoda is straks het eerste model met de nieuwe huisstijl van het merk. Je verwacht het misschien niet, maar deze A-segmenter staat op minimaal 19 inch. Shoppen tot 21 inch is straks mogelijk.

In het interieur zit een 5 inch Digital Cockpit voor de bestuurder en een 13 inch scherm voor de infotainment. Optioneel is een head-up display met Augmented Reality visualisaties. Hoe dat er allemaal uit komt te zien is nog niet bekend, dat zien we in een later stadium.

Skoda Elroq specs

Het model komt op de markt met drie aandrijfvarianten: als Elroq 50, 60 en 85. De instapper heeft achterwielaandrijving en een 55 kWh batterij. Het vermogen komt uit op 170 pk. De Elroq 60 zit daarboven met een grotere 63 kWh accu en 204 pk. Het topmodel is de Elroq 85 met een 82 kWh accu en 286 pk vermogen. De eerste twee modellen zijn begrensd op 160 km/u, dit topmodel op 180 km/u. Bovendien is de actieradius voor het topmodel meer dan 560 kilometer.

De Elroq 85 kan tot 175 kW DC snelladen. In minder dan een halfuur is de batterij van 10 tot 80 procent opgeladen.

Simply Clever

De Elroq is een echte Skoda en zit weer vol vernuft. Denk aan een optioneel opbergnet onder de hoedenplank voor de laadkabel, het feit dat de hoedenplank verstelbaar is en twee extra opbergvakken aan de zijkanten van de bagageruimte.

De onthulling van de Skoda Elroq is in oktober. De elektrische auto staat op het bekende Modular Electrification Toolkit (MEB) platform van de Volkswagen Groep. Je kunt nog veel meer voordeligere modellen in het A- en B-segment verwachten in de nabije toekomst zoals deze Elroq.