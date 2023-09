Alfa Romeo maakt winst, ja, keiharde winst!

Goed nieuws voor de liefhebber van automobielen, Alfa Romeo maakt winst.

Alfa Romeo is een merk waar we allemaal heel erg van houden. Ze maken auto’s die er mooi uitzien en fijn rijden. Typisch iets waar de petrolhead heel erg blij mee van wordt. De Giulia is een fijne sportieve sedan en als je dan toch aan de crossover moet, dan het liefst zo’n Stelvio.

Helaas zijn die auto’s niet zo populair als ze moeten zijn. Het segment van de compactere geëlektrificeerde crossovers is waar tegenwoordig de aantallen zitten. Gelukkig heeft Alfa Romeo sinds kort de Tonale en we hebben goed nieuws: dat model slaat aan!

Dat meldt Jean-Philippe Imparato aan Autocar. Aangezien ‘JPI’ de CEO is van het merk uit Milaan, geloven we op zijn woord.

Alfa Romeo maakt winst

Maar het nieuws wordt mooier en beter. Alfa Romeo verdient meer per auto dan dat ze uitgeven. Dit houdt dus in dat ze winst maken! Ja, Alfa Romeo maakt winst! Eindelijk! Na jaren ploeteren gaat het ineens de goede kant op. Vrij snel ook. Imparato verwacht dit jaar zo’n 90.000 exemplaren te verkopen.

Deze lijn zal nog een tijdje doorzetten tot 2025. Het is dan de bedoeling dat er meer dan 223.000 auto’s verkocht gaan worden. Dat is een bijzonder getal, want namelijk het het record uit 1990. Dat is het jaar waarin Alfa Romeo het meeste auto’s ooit heeft verkocht. 223.643 om precies te zijn.

Er komt meer aan

Die groei komt niet alleen van de bestaande modellen, maar ook van een nieuwe model. Dat is een elektrische crossover die ónder de Tonale is gepositioneerd. Heel oneerbiedig gezegd zal dat gewoon de Alfa Romeo-versie van de Jeep Avenger zijn (of de Fiat 600 EV). Het zal de eerste volledig elektrische Alfa ooit zijn, de nieuwe 33 Stradale eventjes niet meegerekend.

Op de iets langere termijn is het de bedoeling dat er een nieuwe Giulietta komt. Of dat ook een hatchback zal zijn, is niet bekend, maar het wordt iets dat in het C-segment kom, uiteraard geheel elektrisch. Daarnaast is het de bedoeling dat de Giulia en Stelvio een opvolger krijgen. Deze zal geheel elektrisch zijn.

