Zelensky’s vrouw heeft geen Bugatti gekocht voor 4,5 miljoen

Bugatti Parijs heeft zelfs gereageerd op de zogenaamde factuur van Zelensky.

Geld krijgen van het Westen en er vervolgens een dikke Bugatti van kopen. Mooi is dat! Bovenstaande is precies wat Rusland je wil doen geloven in een krampachtige poging fake news de wereld in te slingeren.

Door middel van kunstmatige intelligentie deelt een Russische site propaganda om de beeldvorming. van Oekraïne te beïnvloeden. De verhalen zijn knotsgek, maar helaas moeten instanties wel duidelijk maken dat het inderdaad gaat om nepnieuws.

Bugatti voor Olena Zelensky is nepnieuws

Onderdeel van de propaganda was een nieuwsartikel waarin werd beweerd dat Olena Zelensky, de vrouw van de Oekraïense president Volodymyr Zelensky, een bestelling had geplaatst voor een gloednieuwe Bugatti Tourbillion. Er zou zelfs een factuur gedeeld zijn van 4,5 miljoen euro. De order was afkomstig van Bugatti Parijs, aldus het artikel.

Er zijn altijd mensen die het wel voor waarheid aanzien namelijk. Op X is het verhaal bijvoorbeeld trending en zonder context trappen er mensen in. Het onderwerp zou al in 100.000 posts aan bod zijn gekomen. Nu komt er op X ook ontzettend veel stront en nepnieuws voorbij, dus wat dat betreft functioneert het platform van Elon Musk uitstekend voor de Russen.

Totale onzin, aldus Bugatti Parijs in een reactie. De dealer zegt dat de factuur nep is en dat de informatie niet klopt. De Russische nieuwssite is behoorlijk ver gegaan in het verkopen van dit verhaal. Naast de nepfactuur is er ook een deepfake gemaakt waarin een zogenaamde Bugatti-verkoper de verkoop aan Zelensky aankondigt.

De nieuwssite staat vol met door kunstmatige intelligentie gegeneerde nieuwsberichten. Het bizarre is dat de site in handen is van de Russische staat. De boefjes van Poetin weten dondersgoed wat ze aan het doen zijn. Het is niet de eerste keer dat de Russen nepnieuws gebruiken voor propaganda, maar zo vergezocht als het Bugatti-nieuwsbericht hebben we nog niet eerder gezien. Ondertussen gaat Poetin lekker door, met bijvoorbeeld auto’s aan schurken geven.