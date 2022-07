MINI maakt elektrische Cooper dakloos

De MINI Cooper SE Convertible is geboren. Met een addertje onder het gras.

Toen MINI de elektrische Cooper SE onthulde was er slechts keuze uit één smaakje. En dat is eigenlijk altijd zo gebleven. Er zijn wel diverse uitvoeringen gekomen om de configuraties op te schudden, maar echt een andere variant. Nee, dat niet. Toch kijk je nu naar een MINI Cooper SE Convertible.

MINI heeft niet opeens dit model toegevoegd aan het gamma. Waar je naar kijkt is eigenlijk een probeersel. Het is een one-ff. Een concept van wat mogelijk komen gaat. MINI gaf Amerikaanse media de kans om met dit exemplaar te rijden.

Er is een nieuwe generatie elektrische MINI onderweg. Vermoedelijk komt daar ook een cabrio van. Sowieso zal deze nieuwe generatie technisch beter in elkaar steken dan de huidige generatie elektrische MINI. Het huidige model deelt immers zijn basis met het model met verbrandingsmotor. Daardoor is de actieradius beperkt vanwege een kleine batterij.

Het nieuwe model heeft elektrificatie als basis, waardoor de gehele layout van de auto beter is aangepast. Denk aan een groter accupakket dat beter past in de bodem van de auto met een grotere range als gevolg.

Deze MINI Cooper SE Convertible is een voorproefje van een open elektrisch exemplaar. De cijfers komen overeen met het gewone model. Dat betekent 184 pk en 270 Nm koppel. Van 0-100 km/u accelereert deze MINI in 7,7 seconden. Dat is een paar tienden langzamer in vergelijking met het reguliere model.

De actieradius bedraagt 230 kilometer volgens de WLTP-test. Ondanks de elektrische aandrijflijn is de inhoud van de kofferbak hetzelfde als bij de gewone Cabriolet. Oftewel 160 liter aan opbergruimte. Tot en met een snelheid van 30 km/u is het mogelijk om het dak te openen en sluiten. Dat proces neemt een halve minuut in beslag.

Naast media gaat MINI door Amerika toeren met de Cooper SE Convertible om mensen kennis te laten maken met het concept. Het automerk doet onder meer locaties in Burlington, Vermont en Greenville-Spartanburg aan.