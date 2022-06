Autoblog Garage: met de Audi S3 naar Monaco!

Na twee jaar geen Top Marques kon het event dit jaar weer plaatsvinden. Een goed excuus om de Audi S3 naar Monaco te rijden.

Voor diegenen die niet bekend zijn met Top Marques. Dit is een prestige event in het Grimaldi Forum in Monaco. Jaarlijks goed voor veel (gepimpte) supercars en een gezellige buzz in het Vorstendom. In 2020 ging het evenement vanwege covid niet door. Een jaar later ook niet. In 2022 kon het event eindelijk doorgang vinden!

De beurs zelf is niet heel spectaculair. Tenminste, ik heb niet heel veel met stilstaande auto’s op een beursvloer. Hoe duur of hoe exclusief ook. Het echte feest is buiten te vinden. Top Marques trekt veel publiek aan. Als autoliefhebber is het altijd goed toeven in Monaco, maar met een evenement als deze is het extra genieten.

Tevens was dit een uitstekend excuus om de Audi S3 op een roadtrip te nemen. Dat had ik namelijk nog niet gedaan met deze auto. En tijdens deze rit ging de hot hatch door de 120.000 kilometer op de teller. Dat betekent dat ik alweer 20.000 (heel veel plezierige) kilometers heb gereden met de S3.

Heen & terug via Zwitserland

In plaats van de gebruikelijke Autoroute du soleil te nemen, koos ik voor een andere route. Ik had met een compagnon een huisje gehuurd ten oosten van Monaco. Daardoor is een route rijden via Zwitserland en Italië ook goed te doen en scheelt het nauwelijks qua tijd. Kers op de appelmoes is natuurlijk de prachtige uitzichten op de Zwitserse alpen.

We vertrokken 00:00 vanuit Nederland en reden een kleine zeven uur later bij Basel. Je ziet de zon dan achter de bergen opkomen. Geen files onderweg en zelfs in één keer doorrijden door de Gotthard tunnel. Lekker hoor! Wel was het af en toe even van het gas af bij wegwerkzaamheden in met name Italië.

Ook voor de reis terug is voor deze route gekozen. Op de heenweg via België en Luxemburg, een stukje Frankrijk en dan Zwitserland. Voor de terugreis werd het Italië, Zwitserland en Duitsland. De reiscompagnon is woonachtig in Gelderland, wat het stukje Duitsland verklaarde.

Een enkele reis was zo’n 1.370 kilometer. Op de heenweg deden we er met wat pauzes 14 uur over. Op de terugreis (enkel gestopt voor tanken) zat de rit er al in 12 uur op. Moet wel zeggen dat er flink is doorgereden. Ik zal niet gek opkijken als er nog een souvenir de komende weken of maanden in de brievenbus verschijnt.

Het verbruik heb ik eerlijk gezegd niet bijgehouden. De S3 lust wel een slokje als het gas erop gaat. Vier keer stoppen om voor meer dan 100 euro de tank te vullen was wel nodig. Maar als je daarover klaagt moet je maar een Prius rijden.

De heuvels in

Het is een klere end rijden, maar het in mijn ogen absoluut waard. In Zuid-Frankrijk is het langs de kust heerlijk toeren. En wil je wat meer uit je auto halen dan ga je de heuvels in. Boven Monaco is het lekker scheuren, met als beloning een prachtig uitzicht over het landje. Zeker buiten het hoogseizoen was er geen kip bovenin de heuvels. Ik had de wegen helemaal voor mezelf met een ondergaande zon. Goud.

Met vierwielaandrijving zijn haarspeldbochten natuurlijk niet zo spannend als met achterwielaandrijving. Toch was het ontzettend leuk rijden. Het geluid van de turbo en uitlaat hoorde je goed terugkaatsen vanuit de omgeving. De olietemperatuur liep wat op naar 105 graden met het boenderen, maar de auto gaf geen krimp. Top spul, zo’n Wagner Competition Intercooler.

Rondje over het circuit

Hoewel de tribunes waren afgebouwd, stonden de vangrail en diverse reclameborden nog wel op het stratencircuit. Dat geeft een rondje Monaco zelf rijden toch wel een extra dimensie. Omdat ik er slechts een week na het plaatsvinden van de Grand Prix aanwezig was, waren de zwarte strepen nog goed zichtbaar op het asfalt. Uiteindelijk tokkel je op een rustige manier door de stad. De politie stond immers op scherp met al het bezoek voor Top Marques.

Auto’s spotten

Auto’s spotten in Monaco is kinderspel. De ‘gewone’ supercars gaan eigenlijk aan je gezichtsveld voorbij. En met gewoon bedoel ik een Lamborghini Aventador SVJ of een Ferrari 488 Pista Spider. Het zijn de échte pareltjes die overblijven. Dat maakt het alsnog speciaal maakt als je deze ziet rijden. Onder andere een Porsche Carrera GT, 918 Spyder, Bugatti EB110 en gouden McLaren Senna passeerden mijn netvlies. Oké, die laatste kan eigenlijk niet.

Genieten van Zuid-Frankrijk

De Audi S3 heeft tijdens deze trip naar Monaco geen krimp gegeven. Gedurende het verblijf heb ik mijn werk voor Autoblog voortgezet. De vrije tijd werd gespendeerd in bezoekjes aan de omgeving. Denk aan lekker eten in Menton, of koffie drinken in Cannes. Het verblijf zelf was ook prima vertoeven.

Uiteindelijk was Nice een terugkerende bestemming om de avonduurtjes door te brengen. Met een temperatuur die ’s avonds niet onder de 23 graden komt is het heerlijk zitten op de terrassen. Verder doen we geen uitspraken over het feit waarom ik toch elke avond toevallig in Nice te vinden was ;-)

Conclusie

Een week is eigenlijk te kort voor deze, in mijn ogen, geweldige omgeving. Er waren echter ook andere verplichtingen voor mij en mijn compagnon. Door overvolle agenda’s konden we net dit weekje ertussen prikken. Legere agenda’s en meer terrasjes pakken is nog iets waar ik aan moet werken merk ik.

Het was niet mijn eerste keer in Zuid-Frankrijk en normaal gesproken geef ik de voorkeur aan het vliegtuig. Anderhalf uur vliegen en een paar uur later zit je aan een Aperol Spritz.

Echter, met je eigen auto rijden in een dergelijke omgeving is toch gaaf. Ten eerste levert het toffe kiekjes op die je leven bij zullen blijven. Daarnaast is het een stuk praktischer om ook de omgeving te kunnen ontdekken. En tenzij je eigen auto een Citroën Xsara is, heb je meer lol met je eigen auto dan een huurauto.

Ik kan het zuiden van Frankrijk aan iedereen aanraden in de periode mei, juni of september. Het is met 25 tot 28 graden niet heel warm, waardoor wandelen en verkennen aangenaam blijft. Toeristen zijn er in een veel mindere mate. Je kunt goed doorrijden naar de bestemming én de prijzen voor het verblijf zijn zacht. Mocht je niet gebonden zijn aan het hoogseizoen een dikke aanrader dus. Stap in de auto en gaan!

Eerder in deze serie:

Deze auto’s staan in de Autoblog Garage: