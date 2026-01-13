Koop de beroemdste Alfa Romeo-motor in het kleinste pakket op Marktplaats

Een lichtgewicht en een 3,2-liter zescilinder kan van jou zijn!

De autoleek kent Alfa Romeo enkel van de asymmetrische geplaatste kentekenplaat. Je herkent een liefhebber wanneer hij je kan vertellen over de V6-bloedlijn. De proband stamt al uit de jaren ’70 en werd destijds ontwikkeld door Giuseppe Busso. Zijn achternaam wordt nog altijd gebruikt om de zescilinder die volgens zijn filosofie zijn ontwikkeld aan te duiden.

In 2005 kwam er helaas een einde aan de Busso-V6 toen Alfa besloot om een nieuwe ver-Amerikaanste V6 te bouwen. Gelukkig kwam de zescilinder van GM pas na de bouw van dit potige smurfje: de Alfa Romeo 147 GTA.

Grote motor, kleine auto

De 147 is een C-segment hathback die in normale versie een beschaafde 1,6- of 2,0-liter torretje heeft met 105 tot 150 pk. Al best flink voor zo’n autootje, maar het kon nog leuker. Er kwam een Gran Turismo Allegerita (GTA)-versie die de strijd aan ging met de Clio RS.

Alfa lepelde er een 3,2-liter Busso-V6 in die later nog door Autodelta werd opgeboord naar 3,7-liter. Goed, nu hebben we het over de 3.2. De zescilinder produceert 250 pk, wat op een gewicht van zo’n 1.400 kilo meer dan voldoende is. Binnen 6,3 seconden moet je aan de 100 kunnen zitten en de top ligt op 245 km/u.

De 147 GTA die we op Marktplaats treffen, is helemaal origineel Nederlands. Hij werd in juli 2004 gebouwd en geleverd. In de tussentijd heeft ie bij vier verschillende eigenaren gewoond. De Alfa Romeo staat op 17-inch lichtmetalen velgen en zit in een zilveren metallic lak. Vanbinnen ziet de 147 er nog oké uit, maar wat wil je na 171.537 kilometer.

De prijs van de 147 GTA zorgt voor discussie

De Alfa Romeo 147 GTA staat te koop bij een dealer in Hem, Noord-Holland. Hij vraagt er 15.990 euro op Marktplaats. Die prijs zorgt voor gemengde meningen op de Autoblog-redactie. De een vindt het wat veel geld voor een klein Alfaatje. De ander wijst op de prijzen van andere 147 GTA’s op Marktplaats die allemaal duurder zijn. Wat vind jij?