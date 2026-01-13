Ford wil dat je langer in je oude barrel blijft rondrijden en geeft korting

Want Ford is voor eeuwig!

Je kan je kont niet keren of je wordt ermee platgegooid. Duurzaamheid, circulariteit en verantwoord materiaalgebruik. Maar soms zit de echte winst niet in een nieuw interieur gemaakt van gerecyclede schoenen, maar in het blijven rijden van de auto die je al hebt. En daar heeft Ford heel toevallig wel oren naar. Tenminste, in Europa dan. De rest kan stikken.

Oude auto, nieuw jasje

Hoe Ford dat aanpakt? Het merk geeft tot 25 procent korting op de prijzen van onderdelen van oudere modellen. Hot damn! Het gaat om 6.000 originele OEM-onderdelen voor auto’s die tot en met 2019 zijn gebouwd. Ford communiceert geen begindatum, maar ik verwacht dat er geen korting op Ford Model T-onderdelen wordt gegeven.

Om je even een beeld te geven: we hebben het dan over bumpers, deuren, spatborden, koplampen en andere parts die snel op de eeuwige snelwegen terechtkomen. Precies die heerlijke momenten waarop je normaal gesproken begint te rekenen of de reparatie nog wel de moeite waard is.

Heb jij dus al jaren met alle macht geprobeerd jouw Fiesta, Focus, Mondeo, C-MAX, Kuga of Ranger in leven te houden door een flinke dosis liefde, geduld en tijdig onderhoud? Dan komt dit nieuws als geroepen. Ford zegt dat het met dit goed doordachte plan miljoenen Europese rijders kan ondersteunen die hun auto liever blijven rijden dan inruilen. En eerlijk, ik snap het wel. Om het plaatje even compleet te maken: alleen al van de welbekende Fiesta rijden er in Europa nog zo’n 1,2 miljoen rond uit de periode 2008 tot 2017.

Duurzaam en ouderwets vertrouwd

Volgens Ford draait het niet alleen om lagere kosten, maar natuurlijk ook een beetje om de kwaliteit. Goedkopere originele onderdelen moeten ervoor zorgen dat mensen niet uitwijken naar twijfelachtige Ali Express-oplossingen met slechte fitting of verkeerde lak. Dat is fijn voor eigenaren, prettig voor schadeherstellers en niet te vergeten ook slim voor Ford zelf, want een net onderhouden wagenpark oogt altijd beter dan een verzameling half opgelapte frikandellen.

Daarnaast is er natuurlijk het duurzaamheidsverhaal. Een auto langer op de weg houden is in veel gevallen gewoon beter voor het milieu dan hem vroegtijdig afdanken en vervangen door een meer moderne variant. Minder productie, minder grondstoffen en minder transport. Al moet ik er wel bij zeggen dat het nóg groener is om gebruikte onderdelen te monteren, maar goed, dat staat weer wat haaks op Fords boodschap over originele kwaliteit.

Europa wel, Amerika niet

Toch is er één opvallende keerzijde aan dit verhaal. Deze prijsverlaging geldt alleen voor Europa. Amerikaanse Ford-rijders mogen dus gewoon blijven betalen alsof er niets is gebeurd. Best bijzonder, zeker gezien de hoeveelheid oude Fords die daar nog dagelijks rondrijdt. Blijkbaar is duurzaamheid aan deze kant van de oceaan net iets belangrijker.

Al met al vind ik dit echt een verrassend nuchtere zet van Ford. Geen nieuw model, geen stekkergedoe, maar gewoon betaalbare onderdelen voor auto’s die al jaren hun werk doen. Soms zit vooruitgang niet in meer pk’s of grotere schermen, maar gewoon in een iets goedkopere bumper.

Foto: Ford Fiesta RS 2009 gespot door @dadamphotography